الاتحاد الأوروبي يرضخ .. مباريات الدوري إلى ما وراء البحار

أقرّ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
إقامة مباراة فياريال وبرشلونة يوم 20 كانون
الأول - ديسمبر في ميامي، لتصبح أول مواجهة رسمية من الدوري الإسباني
تُقام خارج القارة، وأوضح أنّ السماح جاء على مضض وبصفة استثنائيّة، مؤكّدا تمسّكه بقاعدة خوض مباريات الدوريّات المحلّيّة داخل بلدانها.
وجاء القرار عقب مشاورات إضافيّة مع الاتحادات المعنيّة، شملت طلب إقامة مباراة ميلان
- كومو في بيرث - استراليا، يوم 6 شباط - فبراير.
وكشف "يويفا" أنّ غالبية الاتحادات الـ55 تعارض نقل المباريات المحلية إلى خارج أوروبا
، لكن غموض لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم
قيد المراجعة، أتاح تمرير هذين الطلبين بصورة مؤقتة.
وشدّد ألكسندر تشيفرين على أنّ نقل مباريات الدوري يحرم الجماهير المحلية، وقد يمسّ نزاهة المسابقات، لافتا إلى أنّ هذه الموافقة تُعدّ سابقة.
كما أكّد رئيس الاتحاد
الاوروبي التزام
الاتحادات بالتشاور المسبق مع "يويفا" مستقبلا، مع العمل بالتنسيق مع "فيفا" لوضع ضوابط أكثر صرامة تكفل بقاء البطولات متّصلة بجماهيرها ومجتمعاتها المحلّيّة.