الاتحاد الأوروبي يرضخ .. مباريات الدوري إلى ما وراء البحار

أول مواجهة رسمية من تُقام خارج القارة

أقرّ إقامة مباراة فياريال وبرشلونة يوم 20 الأول - ديسمبر في ميامي، لتصبح أول مواجهة رسمية من تُقام خارج القارة، وأوضح أنّ السماح جاء على مضض وبصفة استثنائيّة، مؤكّدا تمسّكه بقاعدة خوض مباريات الدوريّات المحلّيّة داخل بلدانها.

وجاء القرار عقب مشاورات إضافيّة مع الاتحادات المعنيّة، شملت طلب إقامة مباراة - كومو في بيرث - استراليا، يوم 6 شباط - فبراير.

وكشف "يويفا" أنّ غالبية الاتحادات الـ55 تعارض نقل المباريات المحلية إلى خارج ، لكن غموض لوائح قيد المراجعة، أتاح تمرير هذين الطلبين بصورة مؤقتة.

وشدّد ألكسندر تشيفرين على أنّ نقل مباريات الدوري يحرم الجماهير المحلية، وقد يمسّ نزاهة المسابقات، لافتا إلى أنّ هذه الموافقة تُعدّ سابقة.

كما أكّد الاوروبي الاتحادات بالتشاور المسبق مع "يويفا" مستقبلا، مع العمل بالتنسيق مع "فيفا" لوضع ضوابط أكثر صرامة تكفل بقاء البطولات متّصلة بجماهيرها ومجتمعاتها المحلّيّة.







