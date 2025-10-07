سرقة جواز ممفيس ديباي في البرازيل

ما حال دون التحاقه في الوقت المحدّد بتجمّع منتخب

تعرّض ممفيس ديباي، مهاجم كورينثيانز البرازيلي، لسرقة جواز سفره في ، ما حال دون التحاقه في الوقت المحدّد بتجمّع منتخب قبل مباراتي مالطا (9 تشرين الأوّل - أكتوبر) وفنلندا (12 تشرين الأوّل - أكتوبر) ضمن تصفيات .

وأفاد الهولندي أنّ اللاعب بذل كل ما يلزم للحاق بالمعسكر في أقرب وقت، فيما أوضح المدرب رونالد أنّ ديباي حاول الصعود إلى الطائرة وشرح ملابسات فقدان الجواز لكن لم يُسمح له بالسفر دون وثيقة رسمية.

ونال ديباي جوازا مؤقّتا يتيح له الوصول إلى مطار سخيبول الثلاثاء، على أن ينضمّ مباشرة إلى زملائه، واعتبر كومان أنّ ما حدث مؤسف للاعب وللمنتخب، مشيرا إلى أنّ الجهاز الفني كان يتمنى بدء المعسكر بقائمة مكتملة، لكنّ الظرف قهري.

ويُعدّ ديباي الهدّاف التاريخي لمنتخب هولندا برصيد 52 هدفا، وقد انتقل إلى كورينثيانز العام الماضي حيث سجّل 13 هدفا في 38 مباراة. ويأمل المنتخب البرتقالي تعزيز صدارته للمجموعة السابعة أمام مع مباراة مؤجّلة في رصيده، في حال لحاق ديباي ومشاركته أمام .





