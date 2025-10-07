سرقة جواز ممفيس ديباي في البرازيل

تعرّض الهولندي
ممفيس ديباي، مهاجم كورينثيانز البرازيلي، لسرقة جواز سفره في البرازيل
، ما حال دون التحاقه في الوقت المحدّد بتجمّع منتخب هولندا
قبل مباراتي مالطا (9 تشرين الأوّل - أكتوبر) وفنلندا (12 تشرين الأوّل - أكتوبر) ضمن تصفيات كأس العالم
.
وأفاد الاتحاد
الهولندي لكرة القدم
أنّ اللاعب بذل كل ما يلزم للحاق بالمعسكر في أقرب وقت، فيما أوضح المدرب رونالد كومان
أنّ ديباي حاول الصعود إلى الطائرة وشرح ملابسات فقدان الجواز لكن لم يُسمح له بالسفر دون وثيقة رسمية.
ونال ديباي جوازا مؤقّتا يتيح له الوصول إلى مطار سخيبول صباح اليوم
الثلاثاء، على أن ينضمّ مباشرة إلى زملائه، واعتبر كومان أنّ ما حدث مؤسف للاعب وللمنتخب، مشيرا إلى أنّ الجهاز الفني كان يتمنى بدء المعسكر بقائمة مكتملة، لكنّ الظرف قهري.
ويُعدّ ديباي الهدّاف التاريخي لمنتخب هولندا برصيد 52 هدفا، وقد انتقل إلى كورينثيانز العام الماضي حيث سجّل 13 هدفا في 38 مباراة. ويأمل المنتخب البرتقالي تعزيز صدارته للمجموعة السابعة أمام بولندا
مع مباراة مؤجّلة في رصيده، في حال لحاق ديباي ومشاركته أمام فنلندا
.