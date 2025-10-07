الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

سرقة جواز ممفيس ديباي في البرازيل

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
سرقة جواز ممفيس ديباي في البرازيل
A-
A+

كرة القدم

2025-10-07 | 01:10
سرقة جواز ممفيس ديباي في البرازيل

ما حال دون التحاقه في الوقت المحدّد بتجمّع منتخب هولندا

تعرّض الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم كورينثيانز البرازيلي، لسرقة جواز سفره في البرازيل، ما حال دون التحاقه في الوقت المحدّد بتجمّع منتخب هولندا قبل مباراتي مالطا (9 تشرين الأوّل - أكتوبر) وفنلندا (12 تشرين الأوّل - أكتوبر) ضمن تصفيات كأس العالم.
وأفاد الاتحاد الهولندي لكرة القدم أنّ اللاعب بذل كل ما يلزم للحاق بالمعسكر في أقرب وقت، فيما أوضح المدرب رونالد كومان أنّ ديباي حاول الصعود إلى الطائرة وشرح ملابسات فقدان الجواز لكن لم يُسمح له بالسفر دون وثيقة رسمية.
ونال ديباي جوازا مؤقّتا يتيح له الوصول إلى مطار سخيبول صباح اليوم الثلاثاء، على أن ينضمّ مباشرة إلى زملائه، واعتبر كومان أنّ ما حدث مؤسف للاعب وللمنتخب، مشيرا إلى أنّ الجهاز الفني كان يتمنى بدء المعسكر بقائمة مكتملة، لكنّ الظرف قهري.
ويُعدّ ديباي الهدّاف التاريخي لمنتخب هولندا برصيد 52 هدفا، وقد انتقل إلى كورينثيانز العام الماضي حيث سجّل 13 هدفا في 38 مباراة. ويأمل المنتخب البرتقالي تعزيز صدارته للمجموعة السابعة أمام بولندا مع مباراة مؤجّلة في رصيده، في حال لحاق ديباي ومشاركته أمام فنلندا.


مقالات ذات صلة

ممفيس ديباي يحطم الأرقام القياسية الهولندية
2025-09-08

ممفيس ديباي يحطم الأرقام القياسية الهولندية

الشامي يكشف معاناته في جولته الصيفية بسبب جواز السفر السوري
2025-08-24

الشامي يكشف معاناته في جولته الصيفية بسبب جواز السفر السوري

أنشيلوتي يستبعد فينيسيوس ورودريغو عن منتخب البرازيل!!
2025-08-23

أنشيلوتي يستبعد فينيسيوس ورودريغو عن منتخب البرازيل!!

البرازيل قد تُجبر على اللعب بلا جماهير في مونديال 2026
2025-08-01

البرازيل قد تُجبر على اللعب بلا جماهير في مونديال 2026

سرقة جواز ممفيس ديباي في البرازيل

رياضة

كرة القدم

ممفيس ديباي

كورينثيانز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
اعتقال نجم الكرة المكسيكية بشبهة اعتداء على قاصر
الاتحاد الأوروبي يرضخ .. مباريات الدوري إلى ما وراء البحار

اقرأ ايضا في كرة القدم

لوس أنجلوس ليكرز يرحّب بسون بهديّة خاصة
01:11

لوس أنجلوس ليكرز يرحّب بسون بهديّة خاصة

أرسل لوس أنجلوس ليكرز حزمة ترحيبية لنجم كوريا الجنوبية

01:11

لوس أنجلوس ليكرز يرحّب بسون بهديّة خاصة

أرسل لوس أنجلوس ليكرز حزمة ترحيبية لنجم كوريا الجنوبية

اعتقال نجم الكرة المكسيكية بشبهة اعتداء على قاصر
01:11

اعتقال نجم الكرة المكسيكية بشبهة اعتداء على قاصر

أُلقي القبض على نجم الكرة المكسيكية السابق

01:11

اعتقال نجم الكرة المكسيكية بشبهة اعتداء على قاصر

أُلقي القبض على نجم الكرة المكسيكية السابق

الاتحاد الأوروبي يرضخ .. مباريات الدوري إلى ما وراء البحار
01:09

الاتحاد الأوروبي يرضخ .. مباريات الدوري إلى ما وراء البحار

أول مواجهة رسمية من الدوري الإسباني تُقام خارج القارة

01:09

الاتحاد الأوروبي يرضخ .. مباريات الدوري إلى ما وراء البحار

أول مواجهة رسمية من الدوري الإسباني تُقام خارج القارة

اخترنا لك
لوس أنجلوس ليكرز يرحّب بسون بهديّة خاصة
01:11
اعتقال نجم الكرة المكسيكية بشبهة اعتداء على قاصر
01:11
الاتحاد الأوروبي يرضخ .. مباريات الدوري إلى ما وراء البحار
01:09
قصة نجاح: "أتلتيك سانت جوست" الصغير يكتب التاريخ ويتأهل إلى كأس ملك إسبانيا
2025-10-06

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025