فيديو - جورجينا تتحدّى كريستيانو

أطلقت جورجينا رودريغيز على بعنوان "Georgina Gio"، في خطوة توسّع حضورها العالمي وتضعها على خطى شريكها .وجاء الإطلاق بعد ظهر أول أمس الاثنين، مع الترويج له عبر حسابها على الذي يتابعه 71.2 مليون مستخدم، فيما أعاد (665 مليون متابع) مشاركة الرابط عبر خاصية القصص لمنح القناة دفعة إضافية.وشهدت القناة عند الإطلاق ثلاث مواد مرئية: مقطع ترحيبي قصير، وفيديو بعنوان "المرح مع كريس: تعرّفوا إلينا أكثر"، وثالث على طريقة الـVlog من كواليس رحلة حديثة إلى .وخلال الساعات الأولى، تجاوز عدد المشتركين حاجز الخمسة آلاف، وتعد جورجينا بتقديم محتوى يتنوع بين الموضة والأعمال ونمط الحياة، إلى جانب لقطات من يوميات العائلة، بما يرجّح ظهور رونالدو والأطفال في فيديوهات لاحقة.وتأتي الخطوة بعد نجاح رونالدو على المنصّة نفسها عام 2024 عبر "UR Cristiano"، التي حققت مليون خلال 90 دقيقة، ثم 10 ملايين بنهاية و15 مليونا بعد 24 ساعة، واعتبارا من تشرين الأوّل - أكتوبر 2025، بلغ عدد مشتركيها 76.7 مليون، ما يضعها في المركز الـ32 عالميا.