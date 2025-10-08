الأخبار
فيديو - جورجينا تتحدّى كريستيانو

فيديو - جورجينا تتحدّى كريستيانو
كرة القدم

2025-10-08 | 00:19
فيديو - جورجينا تتحدّى كريستيانو

أطلقت جورجينا رودريغيز قناة جديدة على يوتيوب

أطلقت جورجينا رودريغيز قناة جديدة على يوتيوب بعنوان "Georgina Gio"، في خطوة توسّع حضورها العالمي وتضعها على خطى شريكها كريستيانو رونالدو.
وجاء الإطلاق بعد ظهر أول أمس الاثنين، مع الترويج له عبر حسابها على إنستغرام الذي يتابعه 71.2 مليون مستخدم، فيما أعاد رونالدو (665 مليون متابع) مشاركة الرابط عبر خاصية القصص لمنح القناة دفعة إضافية.
وشهدت القناة عند الإطلاق ثلاث مواد مرئية: مقطع ترحيبي قصير، وفيديو بعنوان "المرح مع كريس: تعرّفوا إلينا أكثر"، وثالث على طريقة الـVlog من كواليس رحلة حديثة إلى البندقية.
وخلال الساعات الأولى، تجاوز عدد المشتركين حاجز الخمسة آلاف، وتعد جورجينا بتقديم محتوى يتنوع بين الموضة والأعمال ونمط الحياة، إلى جانب لقطات من يوميات العائلة، بما يرجّح ظهور رونالدو والأطفال في فيديوهات لاحقة.
وتأتي الخطوة بعد نجاح رونالدو على المنصّة نفسها عام 2024 عبر قناة "UR Cristiano"، التي حققت مليون مشترك خلال 90 دقيقة، ثم 10 ملايين بنهاية اليوم الأول و15 مليونا بعد 24 ساعة، واعتبارا من تشرين الأوّل - أكتوبر 2025، بلغ عدد مشتركيها 76.7 مليون، ما يضعها في المركز الـ32 عالميا.




فيديو - جورجينا تتحدّى كريستيانو

يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025