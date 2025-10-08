الأخبار
نجم البرازيل يحقق حلمه بإطلاق معهد اجتماعي في مسقط رأسه

نجم البرازيل يحقق حلمه بإطلاق معهد اجتماعي في مسقط رأسه
كرة القدم

2025-10-08 | 00:21
نجم البرازيل يحقق حلمه بإطلاق معهد اجتماعي في مسقط رأسه

إطلاق معهد اجتماعي في مسقط رأسه مدينة فرانكا بولاية ساو باولو

أعلن النجم البرازيلي الصاعد إستيفاو ويليان، 18 عاما، عن إطلاق معهد اجتماعي في مسقط رأسه مدينة فرانكا بولاية ساو باولو، لتقديم برامج مجانية في التعليم والرياضة والثقافة والصحة، تستهدف ما بين 2 إلى 3 آلاف طفل وناشئ من سن 7 إلى 18 عاما. 
ووفق التفاصيل المنشورة على الموقع الرسمي لمجلس المدينة، سيضم المشروع مقرا على مساحة تقارب 27 ألف متر مربع مع مرافق رياضية وقاعات للرقص والفنون ودورات مهنية، إضافة إلى خدمات دعم اجتماعي وصحي تشمل طب الأسنان وطب الأطفال وعيادات تخصصية.
وتخطط الجهة المشرفة للوصول إلى نحو 3 آلاف مستفيد يوميا بين الطلبة وأسرهم، ومن المقرر بدء الأعمال الإنشائية في شباط - فبراير 2026، على أن تُفتتح المنشآت وتبدأ البرامج بحلول نهاية 2027.
ويهدف المعهد، الذي أُطلقه لاعب تشيلسي والمنتخب البرازيلي بدعم شركاء من القطاعين العام والخاص، إلى إتاحة التدريب الرياضي، ودروس الإنجليزية والحاسوب، والدعم المدرسي، وبرامج الرعاية الصحية مجانا، مع مسارات تدريب مهني لآباء المستفيدين.



