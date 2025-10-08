نجم البرازيل يحقق حلمه بإطلاق معهد اجتماعي في مسقط رأسه

أعلن الصاعد إستيفاو ، 18 عاما، عن إطلاق معهد اجتماعي في رأسه مدينة فرانكا بولاية ساو باولو، لتقديم برامج مجانية في التعليم والرياضة والثقافة والصحة، تستهدف ما بين 2 إلى 3 آلاف طفل وناشئ من سن 7 إلى 18 عاما.

ووفق التفاصيل المنشورة على الموقع الرسمي لمجلس المدينة، سيضم المشروع مقرا على مساحة تقارب 27 ألف مع مرافق رياضية وقاعات للرقص والفنون ودورات مهنية، إضافة إلى خدمات دعم اجتماعي وصحي تشمل طب الأسنان وطب الأطفال وعيادات تخصصية.

وتخطط الجهة المشرفة للوصول إلى نحو 3 آلاف مستفيد يوميا بين الطلبة وأسرهم، ومن المقرر بدء الأعمال الإنشائية في شباط - فبراير 2026، على أن تُفتتح المنشآت وتبدأ البرامج بحلول نهاية 2027.

ويهدف المعهد، الذي أُطلقه لاعب والمنتخب البرازيلي بدعم شركاء من القطاعين العام والخاص، إلى إتاحة التدريب الرياضي، ودروس والحاسوب، والدعم المدرسي، وبرامج الرعاية الصحية مجانا، مع مسارات تدريب مهني لآباء المستفيدين.







