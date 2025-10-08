الأخبار
أتلتيكو مدريد يعيّن مدير برشلونة "مديراً رياضياً"

أتلتيكو مدريد يعيّن مدير برشلونة "مديراً رياضياً"
كرة القدم

2025-10-08 | 00:18
أتلتيكو مدريد يعيّن مدير برشلونة "مديراً رياضياً"

متولّيا الإشراف على شؤون الفريق الأول و"أتلتيكو مدريدلينيو"

أعلن نادي أتلتيكو مدريد عن تعيين ماتيو أليماني مديرًا لكرة القدم المهنية للرجال، ضمن إعادة هيكلة الإدارة الرياضية فيه.
وسيعمل أليماني ضمن فريق يقوده المدير العام لكرة القدم كارلوس بوثيرو، متولّيا الإشراف على شؤون الفريق الأول و"أتلتيكو مدريدلينيو" والملفات الاحترافية في الأكاديمية، مع تقاسم ملفات التعاقدات والرحيل بالتنسيق مع بوثيرو.
وباشر الدير الرياضي السابق لبرشلونة مهامه فورا بزيارة مقرّ التدريبات في ماخاداوندا، وعقد لقاء مع المدرب دييغو سيميوني واللاعبين، في مؤشر إلى انخراطه المباشر في المتابعة اليومية والتخطيط الرياضي للموسم.
ويمتلك أليماني سجلا إداريا لافتا في الكرة الإسبانية، إذ قاد مشاريع ناجحة في ريال مايوركا وفالنسيا وبرشلونة، حيث ساهم في بناء فرق تنافسية رغم القيود المالية.
ويعدّ انضمامه إلى أتلتيكو خطوة لتعزيز الحوكمة الرياضية وربط العمل اليومي للفريق الأول بالاستراتيجية الكلّية التي يشرف عليها بوثيرو.
وذكرت وسائل إسبانية أنّ أدوارهما ستتكامل دون تداخل، على أن يرفع أليماني تقاريره إلى الهيكل التنفيذي للنادي، في وقت يواصل فيه أتلتيكو ترتيب بيته الداخلي استعدادا للاستحقاقات المقبلة.



مقالات ذات صلة

الحجار يعيّن مديرًا عامًا جديدًا للدفاع المدني
2025-08-14

الحجار يعيّن مديرًا عامًا جديدًا للدفاع المدني

سوزان الحاج مجدداً.. مدير عام قوى الامن الداخلي يتجاهل "إدانتها" ويعينها بمنصب جديد
2025-09-10

سوزان الحاج مجدداً.. مدير عام قوى الامن الداخلي يتجاهل "إدانتها" ويعينها بمنصب جديد

أتلتيكو مدريد يعيّن مدير برشلونة "مديراً رياضياً"

رياضة

كرة القدم

أتلتيكو مدريد

برشلونة

ماتيو أليماني

