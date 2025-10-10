فيديو - لحظة إنسانية مؤثرة في تدريبات إشبيلية

شهدت تدريبات نادي إشبيلية الاسباني
، لحظة إنسانية مؤثرة، عندما قام اللاعب البرازيلي ماركاو تيكسيرا بتقديم قميصٍ لزوجته احتفالا بتغلبها على مرض السرطان.
فلال الحصة التدريبية، فاجأ تيكسيرا زوجته بحضور أمام زملائه، قبل أن يهديها القميص وسط تصفيق وتشجيع من الفريق، في لحظة جسّدت روح الدعم العائلي والإرادة القوية.
النادي وصف الموقف عبر منصاته الرسمية بأنه "ملهم ودافئ"، مضيفا "أنتِ مثالٌ يُحتذى به لنا جميعا، بان".
وتفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي
مع هذه اللفتة بشكل واسع، مثنيين على شجاعة بان خلال فترة العلاج، وعلى الدعم الكبير الذي قدّمه لها زوجها نجم الدفاع طوال رحلتها.