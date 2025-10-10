الأخبار
فيديو - بورخا إغليسياس يعلن دعمه للفلسطينيين بتصريح مثير

فيديو - بورخا إغليسياس يعلن دعمه للفلسطينيين بتصريح مثير
كرة القدم

2025-10-10 | 01:04
فيديو - بورخا إغليسياس يعلن دعمه للفلسطينيين بتصريح مثير

أعرب المهاجم الإسباني عن تضامنه العلني مع الفلسطينيّين

في تصريح لافت، وليس الاول، أعرب المهاجم الإسباني بورخا إغليسياس عن تضامنه العلني مع الفلسطينيّين، قائلاً إنّه يتمنى أن يلوّح المشجعين بالعلم الفلسطيني إذا سنحت له فرصة تسديد ركلة جزاء، حتّى ولو أدّى ذلك إلى إلغاء الهدف، إذا كان هذا الإلغاء يخدم القضية الفلسطينيّة.
وعند سؤاله في حوار إذا ما كان سيرحّب بأن تُرفع راية فلسطين أثناء تنفيذ ركلة جزاء، قال "أتمنى عندما تأتي ركلة جزاء أن أسدّدها والجمهور الإسباني يحمل العلم الفلسطيني، ولو كان إلغاء الهدف مفيداً للفلسطينيين فليُلغِه الحكم".
وقد لاقت هذه التصريحات صدى واسعا في الإعلام الإسباني والعالمي، ووُصفت بأنها من بين أبرز التصريحات الرياضية الداعمة للقضية الفلسطينية في الفترة الأخيرة
وسبق لإغليسياس، لاعب باير ليفركوزن الالماني، أن انتقد اهتمام البعض بتعطّل الأحداث الرياضية مقارنة بالمعاناة الإنسانية في فلسطين، قائلاً إنه يندهش من أن يُعطى تعلُّق أكبر بوقف سباق درّاجات أو رياضة ما من التعرّض لأزمات إنسانية ذات أثر جسيم. 
هذا الموقف وضع إغليسياس في دائرة الرياضيين الذين يستخدمون منصّاتهم للتضامن السياسي والاجتماعي، وأثار نقاشا حول دور الرياضيين في التعبير عن مواقفهم.



مقالات ذات صلة

بورخا إغليسياس يدافع عن احتجاجات داعمة لفلسطين
2025-09-12

بورخا إغليسياس يدافع عن احتجاجات داعمة لفلسطين

تصريح مثير للجدل من جعجع: لن نحاسب إسرائيل!
2025-08-18

تصريح مثير للجدل من جعجع: لن نحاسب إسرائيل!

تطورات مثيرة في قضية روبي بعد تصريحاتها الجريئة
2025-09-03

تطورات مثيرة في قضية روبي بعد تصريحاتها الجريئة

شمس الكويتية تثير الجدل بتصريح صادم " جربت الموت مرتين ورحت عالم البرزخ"!
2025-08-07

شمس الكويتية تثير الجدل بتصريح صادم " جربت الموت مرتين ورحت عالم البرزخ"!

رياضة

كرة القدم

بورخا إغليسياس

القضية الفلسطينيّة

