فيديو - بورخا إغليسياس يعلن دعمه للفلسطينيين بتصريح مثير

في تصريح لافت، وليس الاول، أعرب المهاجم الإسباني إغليسياس عن تضامنه العلني مع الفلسطينيّين، قائلاً إنّه يتمنى أن يلوّح المشجعين بالعلم الفلسطيني إذا سنحت له فرصة تسديد ركلة جزاء، حتّى ولو أدّى ذلك إلى إلغاء الهدف، إذا كان هذا الإلغاء يخدم القضية الفلسطينيّة.وعند سؤاله في حوار إذا ما كان سيرحّب بأن تُرفع راية أثناء تنفيذ ركلة جزاء، قال "أتمنى عندما تأتي ركلة جزاء أن أسدّدها والجمهور الإسباني يحمل الفلسطيني، ولو كان إلغاء الهدف مفيداً للفلسطينيين فليُلغِه الحكم".وقد لاقت هذه التصريحات صدى واسعا في الإعلام الإسباني والعالمي، ووُصفت بأنها من بين أبرز التصريحات الرياضية الداعمة للقضية في الفترة .وسبق لإغليسياس، لاعب الالماني، أن انتقد اهتمام البعض بتعطّل الأحداث الرياضية مقارنة بالمعاناة الإنسانية في فلسطين، قائلاً إنه يندهش من أن يُعطى تعلُّق أكبر بوقف سباق درّاجات أو رياضة ما من التعرّض لأزمات إنسانية ذات أثر جسيم.هذا الموقف وضع إغليسياس في دائرة الرياضيين الذين يستخدمون منصّاتهم للتضامن السياسي والاجتماعي، وأثار نقاشا حول دور الرياضيين في مواقفهم.