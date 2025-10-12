فيديو – توماس مولر يُسجل هدف الحسم في الدقيقة 97

قاد النجم الألماني المخضرم ، فريقه الى فوز مثير (2-1) على مضيفه ، في الدوري الأميركي .

وبعدما كانت المباراة متجهة الى التعادل، سجل مولر هدف الفوز في الدقية (90+7)، بطريقة ساحرة فيها الكثير من الذكاء.

ورفع فانكوفر رصيده في صدارة الى 63 نقطة، متفوقاً على سان (60) ولوس أنجلو (59)، في ختام الجولة 33 من المسابقة، فيما سجل مولر هدفه الخامس حتى الآن.