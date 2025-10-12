فيديو – توماس مولر يُسجل هدف الحسم في الدقيقة 97

قاد النجم الألماني المخضرم توماس مولر، فريقه فانكوفر الى فوز مثير (2-1) على مضيفه أورلاندو، في الدوري الأميركي لكرة القدم.
وبعدما كانت المباراة متجهة الى التعادل، سجل مولر هدف الفوز في الدقية (90+7)، بطريقة ساحرة فيها الكثير من الذكاء.
ورفع فانكوفر رصيده في صدارة المجموعة الغربية الى 63 نقطة، متفوقاً على سان دييغو (60) ولوس أنجلو إف سي (59)، في ختام الجولة 33 من المسابقة، فيما سجل مولر هدفه الخامس حتى الآن.
Thomas Müller at the death for the Whitecaps 💥
(via @MLS)
