فيديو - ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية

رفع النجم رصيده من الأهداف الى 26 في صدارة ترتيب الهدافين في الدوري الأميركي ، بعد أن قاد فريقه انتر ميامي الى فوز عريض (4-0) على أتلانتا يونايتد.

وسجل هدفين، رافعاً رصيده من الأهداف عير المسجلة من ركلات جزاء في كل مسيرته، سواء مع أو أو انتر ميامي، الى 775 هدفاً، محطماً رقمه الشخصي، بينها 68 مع الفريق الأميركي.

وسجل ميسي بطريقة رائعة الهدفين الأول والرابع في الدقيقتين 39 و87، فيما سجل صديقاه جوردي (52) والأوروغوياني لويس سواريز (61) الهدفين الثاني والثالث.

ورفع انتر ميامي رصيده الى 62 نقطة، في المركز الثالث من ترتيب المنطقة الشرقية، بالتساوي مع سينسيناتي الوصيف، وعلى بُعد أربع نقاط من فيلادلفيا المتصدر، بعد 33 جولة من عمر المسابقة.