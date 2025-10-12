ابنة روي كين: تحدّت المرض النادر بمشروع صحيّ

أعلنت ابنة أسطورة إطلاق مشروعها التجاري الخاص

أعلنت كارَغ كين، ابنة أسطورة روي كين، إطلاق مشروعها التجاري الخاص بعد تعافيها تدريجيا من مرض الذئبة الحمراء، الذي شخِّص عام 2021 وهي في الخامسة والعشرين.

وكانت المعلّمة الشابة قد عانت آنذاك طفحا جلديًا مؤلما، وآلاما حادّة في المفاصل، وتساقطا للشعر، ما أجبرها على الفراش نحو ثلاثة أشهر والتخلّي عن "وظيفة الأحلام" في مدرستها السابقة بمدينة .

وتقول كين الابنة إنّ التجربة القاسية دفعتها إلى البحث عن سُبل بديلة للحفاظ على صحّتها بعيدا عن الرياضة التي كانت تمارسها، لتستقرّ على التركيز في صحة الأمعاء.

وأطلقت كارَغ العلامة الغذائية "سوبركين" لمنتجات حبوب الإفطار الصديقة للأمعاء، مؤكّدة أنّ رحلتها مع المرض كانت الدافع وراء ابتكار المنتج.

وروت في تصريحات إذاعيّة أنّها لم تكن تعرف الذئبة قبل تشخيصها، وأنّ الإرهاق الشديد والنعاس خلال القيادة كانا من مؤشّرات الحالة قبل تفاقمها.

وتحظى كارَغ بدعمٍ واسع من والديها، روي كين وزوجته تيريزا دويل، إذ يرافقانها في الفعاليات الترويجية، وبينها حدث غذائي اقيم في دبلن.

وكان روي كين قد قدّم العام الماضي صناديق من "سوبركين" لزميليه غاري نيفيل وإيان رايت خلال تسجيل "ستِك تو فوتبول"، معربا عن فخره الكبير بابنته.





