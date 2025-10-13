حدث غير مسبوق - شاهدوا مباراة من علوّ 50 متراً

تجربة فريدة من نوعها، تمثلت بمشاهدة مباراة من على ارتفاع 50 مترا، عاشها عاش أربعة من مشجعي كرة القدم
.
فقد ذكرت صحيفة الصن البريطانية
، أن المشجعين الأربعة استمتعوا بمشاهدة مباراة سالفورد سيتي
مع تشيسترفيلد في دوري
الدرجة الثانية الإنجليزي، وهم يحتسون مشروبهم الكحولي، وذلك رداً على قانون العام 1985، الذي يمنع شرب الكحول
"في مرمى البصر من أرضية الملعب".
وتابعت الصحيفة أن شركة "فايربول ويسكي" قررت كسر القاعدة
بطريقة جديدة
، فابتكرت "المدرج الطائر" على علوّ يتيح مشاهدة المباراة من السماء، مع مشروب في اليد، وبما لا يتعارض مع القانون.
وقال لورينزو فارّوناتو، المتحدث باسم
الشركة "المشجعون يستحقون المتعة، القاعدة تقول لا كحول في مرمى البصر، فقررنا أن نعطيهم رؤية أفضل من الأعلى".