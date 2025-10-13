حدث غير مسبوق - شاهدوا مباراة من علوّ 50 متراً

مشاهدة مباراة من على ارتفاع 50 مترا

تجربة فريدة من نوعها، تمثلت بمشاهدة مباراة من على ارتفاع 50 مترا، عاشها عاش أربعة من مشجعي .

فقد ذكرت صحيفة ، أن المشجعين الأربعة استمتعوا بمشاهدة مباراة مع تشيسترفيلد في الدرجة الثانية الإنجليزي، وهم يحتسون مشروبهم الكحولي، وذلك رداً على قانون العام 1985، الذي يمنع شرب "في مرمى البصر من أرضية الملعب".

وتابعت الصحيفة أن شركة "فايربول ويسكي" قررت كسر بطريقة ، فابتكرت "المدرج الطائر" على علوّ يتيح مشاهدة المباراة من السماء، مع مشروب في اليد، وبما لا يتعارض مع القانون.

وقال لورينزو فارّوناتو، المتحدث الشركة "المشجعون يستحقون المتعة، القاعدة تقول لا كحول في مرمى البصر، فقررنا أن نعطيهم رؤية أفضل من الأعلى".







