الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

هل يقام مونديال الأندية كلّ عامين؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هل يقام مونديال الأندية كلّ عامين؟
A-
A+

كرة القدم

2025-10-12 | 02:31
هل يقام مونديال الأندية كلّ عامين؟

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم خيار تنظيم كأس العالم للأندية كلّ عامين

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم خيار تنظيم كأس العالم للأندية كلّ عامين ابتداءً من نسخة 2029، ضمن إعادة نظر أوسع في روزنامة كرة القدم العالمّية لما بعد 2030.
ويأتي الطرح على وقع مناقشات مكثّفة مع الأندية وروابط الدوريّات، ومع تصريحات حديثة لرئيس فيفا جياني إنفانتينو دعا فيها إلى "ذهن منفتح" حيال مواعيد البطولات الكبرى بسبب قيود المناخ وتزاحم الجدول.
وبحسب تقرير حصري نُشر في آب - أغسطس، يضع المقترح قيد التشاور توجّهًا لإقامة البطولة كل عامين من 2029، مع احتمال توسيعها من 32 إلى 48 فريقا، في خطوة يُقال إنّ بعض الأندية الكبرى دفعت باتجاهها لما تعتقد أنّه يوسّع قاعدة المشاركة والإيرادات.
غير أنّ الخطوة قد تصطدم برفض قوي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والدوري الإنجليزي الممتاز بسبب أثرها على توازن الموسم المحلّي والقاري.
مصادر أخرى أشارت إلى أنّ فيفا يوازن بين شهيّة التوسّع وواقع الجدول المزدحم وصدام المصالح المحتمل مع المسابقات الأوروبيّة، ما يجعل قرار التحويل إلى "بطولة كلّ عامين" أبعد من كونه محسوما اليوم، ولو أنّ العمل جارٍ على تحديد شكل نسخة 2029 وخيارات الاستضافة.
حتّى الآن، يبقى الملفّ مفتوحا على مفاوضات جديدة بين فيفا وروابط الأندية لضمان توزيع متوازن للمباريات والراحة، مع ترجيح أن تتضح الصورة أكثر عند تثبيت روزنامة ما بعد 2030.




مقالات ذات صلة

فيفا يدرس توسيع مونديال 2030 إلى 64 منتخبا
2025-09-25

فيفا يدرس توسيع مونديال 2030 إلى 64 منتخبا

جدل "العضّ" يطغى في نصف نهائي مونديال الرجبي للسيدات
2025-09-16

جدل "العضّ" يطغى في نصف نهائي مونديال الرجبي للسيدات

أسعار تذاكر مونديال 2026: من 60 دولاراً وحتى 6,730
2025-09-04

أسعار تذاكر مونديال 2026: من 60 دولاراً وحتى 6,730

البرازيل قد تُجبر على اللعب بلا جماهير في مونديال 2026
2025-08-01

البرازيل قد تُجبر على اللعب بلا جماهير في مونديال 2026

هل يقام مونديال الأندية كلّ عامين؟

رياضة

كرة القدم

الاتحاد الدولي لكرة القدم

كأس العالم للأندية

جياني إنفانتينو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ابنة روي كين: تحدّت المرض النادر بمشروع صحيّ
سلسلة لافتة لأويارزابال مع منتخب إسبانيا

اقرأ ايضا في كرة القدم

ابنة روي كين: تحدّت المرض النادر بمشروع صحيّ
02:33

ابنة روي كين: تحدّت المرض النادر بمشروع صحيّ

أعلنت ابنة أسطورة مانشستر يونايتد إطلاق مشروعها التجاري الخاص

02:33

ابنة روي كين: تحدّت المرض النادر بمشروع صحيّ

أعلنت ابنة أسطورة مانشستر يونايتد إطلاق مشروعها التجاري الخاص

سلسلة لافتة لأويارزابال مع منتخب إسبانيا
02:31

سلسلة لافتة لأويارزابال مع منتخب إسبانيا

قاد ميكيل أويارزابال سلسلة لافتة مع منتخب إسبانيا

02:31

سلسلة لافتة لأويارزابال مع منتخب إسبانيا

قاد ميكيل أويارزابال سلسلة لافتة مع منتخب إسبانيا

فيديو – توماس مولر يُسجل هدف الحسم في الدقيقة 97
01:39

فيديو – توماس مولر يُسجل هدف الحسم في الدقيقة 97

سجل مولر هدف الفوز في الدقية (90+7) بطريقة ساحرة

01:39

فيديو – توماس مولر يُسجل هدف الحسم في الدقيقة 97

سجل مولر هدف الفوز في الدقية (90+7) بطريقة ساحرة

اخترنا لك
ابنة روي كين: تحدّت المرض النادر بمشروع صحيّ
02:33
سلسلة لافتة لأويارزابال مع منتخب إسبانيا
02:31
فيديو – توماس مولر يُسجل هدف الحسم في الدقيقة 97
01:39
فيديو - ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية
00:34

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025