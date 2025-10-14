الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

هل نحن أمام فضيحة معايير في الكامب نو؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هل نحن أمام فضيحة معايير في الكامب نو؟
A-
A+

كرة القدم

2025-10-14 | 01:21
هل نحن أمام فضيحة معايير في الكامب نو؟

أزاحت إذاعة "كادينا سير" الستار عن وثائق خطيرة

أزاحت إذاعة "كادينا سير" الستار عن وثائق تُظهر أنّ شركة "ليماك" التركية فازت بعقد تجديد سبوتيفاي كامب نو رغم حصولها على أدنى تقييمٍ فنّي من خبراء نادي برشلونة في تقرير أُعدّ في 28 كلنون الأوّل - ديسمبر 2022.
ورغم هذه الخلاصة الاستشارية، أعطت إدارة مشروع "إسباي برسا" أولويةً لمعايير أخرى، فارتفع تقييم "ليماك" إلى 74 نقطة وتقدّمت على عروض إسبانية منافسة، والسبب الحاسم كان "الجدول الزمني" الذي وعد بعامٍ واحد في مونتجويك، وعودة جزئية في تشرين الثاني - نوفمبر 2024 لـ60 ألف متفرّج، وإنهاءٍ تام في تموز - يوليو 2026.
مواعيدٌ وصفتها شركات منافسة بأنّها مستحيلة التنفيذ، فيما تُشير تقارير أخرى إلى أنّ لجنة التقييم علّقت عرض "ليماك" قبل أن يُعاد إدراجه خلافا لتوصياتها، كما رُصدت لقاءات سابقة بين جوان لابورتا ونيهات أوزدمير في إسطنبول خلال 2022، أثناء تجميد المناقصة مؤقّتا.
العقد ينص على غراماتٍ يومية لتأخّر التسليمات المرحلية، غير أنّ برشلونة لم يُفعّلها حتى الآن، مُرجعا التأخير لعوامل خارجية كشحّ المواد ونقص العمالة.
لكن الوثائق نفسها تُبيّن أنّ نقص المواد لا يُقبل كعذر، وأنّ التمديد محصور بحالاتٍ استثنائية (حرائق، زلازل…)، فيما بلغ التأخير حتى 13 تشرين الأوّل - أكتوبر الجاري  317 يوما، لكنّ النادي يستطيع تجميع الغرامات حتى التسليم النهائي، بل والتخلّي عنها إذا أُنجز الملعب قبل 1 تموز - يوليو 2026.
وتكشف الوثائق أيضاً أنّ "ليماك" طلبت تمويلًا افتتاحيّا يقارب 200 مليون يورو مقابل 12 مليونا لشركات منافسة، وأنّ تعديل شروط 2017 في 1 أيلول - سبتمبر 2022 ألغى شرط الخبرة داخل إسبانيا، ما أتاح للشركة دخول السباق. 
في المقابل، ردت مصادر في النادي بأنّ تقارير الفنيين استشارية وغير مُلزِمة، وأنّ القرار النهائي يعود لمديري "إسباي برسا".


مقالات ذات صلة

فيديو - لابورتا ممدداً على عشب “الكامب نو”
2025-08-30

فيديو - لابورتا ممدداً على عشب “الكامب نو”

برشلونة يعود إلى الكامب نو بشروط مُخفّضة
2025-08-06

برشلونة يعود إلى الكامب نو بشروط مُخفّضة

لماذا تأخرت عودة برشلونة الى الكامب نو؟
2025-07-19

لماذا تأخرت عودة برشلونة الى الكامب نو؟

تعميم عن وزارة الشباب والرياضة يحدد معايير السلامـة العامـة في رياضة الطيـران الشراعـي
2025-09-02

تعميم عن وزارة الشباب والرياضة يحدد معايير السلامـة العامـة في رياضة الطيـران الشراعـي

هل نحن أمام فضيحة معايير في الكامب نو؟

رياضة

كرة القدم

كامب نو

برشلونة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ريال مدريد يراقب موهبة بورتو
من يُصدّق: كاب فيردي إلى المونديال والكاميرون الى الملحق

اقرأ ايضا في كرة القدم

لويس سواريز: هدّاف لا يشيخ
01:23

لويس سواريز: هدّاف لا يشيخ

دوّن لويس سواريز هدفه رقم 600 في مسيرته

01:23

لويس سواريز: هدّاف لا يشيخ

دوّن لويس سواريز هدفه رقم 600 في مسيرته

ريال مدريد يراقب موهبة بورتو
01:22

ريال مدريد يراقب موهبة بورتو

تابع لاعب بورتو الواعد رودريغو مورا تألقه

01:22

ريال مدريد يراقب موهبة بورتو

تابع لاعب بورتو الواعد رودريغو مورا تألقه

من يُصدّق: كاب فيردي إلى المونديال والكاميرون الى الملحق
01:15

من يُصدّق: كاب فيردي إلى المونديال والكاميرون الى الملحق

سجّل منتخب كاب فيردي (الرأس الأخضر) إنجازاً تاريخياً

01:15

من يُصدّق: كاب فيردي إلى المونديال والكاميرون الى الملحق

سجّل منتخب كاب فيردي (الرأس الأخضر) إنجازاً تاريخياً

اخترنا لك
لويس سواريز: هدّاف لا يشيخ
01:23
ريال مدريد يراقب موهبة بورتو
01:22
من يُصدّق: كاب فيردي إلى المونديال والكاميرون الى الملحق
01:15
فيديو - اقتحم الملعب للاحتفال فسقط عليه عمود المرمى
2025-10-13

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025