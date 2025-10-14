ريال مدريد يراقب موهبة بورتو

تابع لاعب بورتو الواعد رودريغو تألقه

تابع لاعب بورتو الواعد رودريغو (18 عاماً) تألقه، بعد تحقيقه أرقاماً تهديفية هامة في الدوري الموسم الماضي، وتألقه دولياً بتسجيله في المباريات الثلاث كافة لتصفيات تحت 21 عاماً، آخرها افتتاح التسجيل في فوز (3-0) على بلغاريا، وقبلها أداء لافت أمام اسكتلندا.

وبرغم قامته القصيرة، يملك مورا تأثيراً كبيراً في الثلث الأخير ويؤدي بأريحية كلاعب وسط مع ناديه ومهاجم متحرك مع منتخب بلاده.

تقارير صحفية أفادت بأن يراقب تقدّم الموهبة الشابة ضمن سياسة ضمّ أبرز اللاعبين الصاعدين، على خطى دين هويسن وأردا غولر وإندريك وفرانكو ماستانتونو.

كما يُتوقع دخول أندية الدوري الإنجليزي على خط المنافسة، فيما كان اتحاد جدة قد قدّم عرضاً صيفياً بنحو 43 مليون جنيه إسترليني قوبل بالرفض.

أندريه فيلاش بواش، الرئيس الحالي لبورتو والمدرب السابق لتشيلسي وتوتنهام، أوضح في تصريحات أنه أبلغ اللاعب باستعداد النادي لقبول صفقة تبدأ من 70 مليون (نحو 61 مليون جنيه إسترليني)، غير أن عرضاً بالمبلغ المطلوب لم يصل في الصيف.

زملاء ومُدرّبون سابقون وصفوا مورا بأنه استثنائي وسيترك بصمته على جيلٍ كامل، مشيرين إلى رؤيته الفريدة وذكائه التكتيكي وقدرته على صناعة المساحات واتخاذ القرار السليم، ومع بلوغه 19 عاماً في أيار - المقبل، قد يكون على أعتاب انتقالٍ كبير إذا واصل نسق تطوره الحالي.





