من يُصدّق: كاب فيردي إلى المونديال والكاميرون الى الملحق

كرة القدم

2025-10-14 | 01:15
من يُصدّق: كاب فيردي إلى المونديال والكاميرون الى الملحق

سجّل منتخب كاب فيردي (الرأس الأخضر) إنجازاً تاريخياً

سجّل منتخب كاب فيردي (الرأس الأخضر) إنجازاً تاريخياً بتأهله للمرة الأولى إلى نهائيات كأس العالم، عقب فوزٍ حاسم (3-0)، ليحسم صدارة المجموعة الإفريقية الرابعة أمام الكاميرون، لتشتعل الأفراح في الأرخبيل الأطلسي الصغير.
التأهل يُرسّخ صعود "أسماك القرش الزرقاء" بقيادة المدرب بوبِستا بعد مسار قوي في التصفيات، ويجعل كاب فيردي ثاني أصغر دولة من حيث عدد السكان تشارك في كأس العالم للرجال بعد آيسلندا (2018).
وبفوزه بصدارة المجموعة، ضمن المنتخب مقعده المباشر عن قارة أفريقيا وفق نظام التصفيات الجديد الذي يمنح بطاقة تلقائيّة لكلّ متصدّر مجموعة، فيما يتّجه وصيفه الكاميرون إلى الملحق القاري على أمل بلوغ الملحق الدولي.



رئاسة مجلس الوزراء تصدر ملحقا على جدول اعمال جلسة الجمعة يتضمن 4 بنود إضافية
2025-09-03

رئاسة مجلس الوزراء تصدر ملحقا على جدول اعمال جلسة الجمعة يتضمن 4 بنود إضافية

الشيخ نعيم قاسم: من الآخر لن نقبل لبنان بأن يكون ملحقاً بإسرائيل ولن تستطيع هزيمتنا
2025-07-30

الشيخ نعيم قاسم: من الآخر لن نقبل لبنان بأن يكون ملحقاً بإسرائيل ولن تستطيع هزيمتنا

فيديو - لا يُصدَّق، الهدف الغريب الذي تلقّاه فياريال أمام جنوى
2025-08-02

فيديو - لا يُصدَّق، الهدف الغريب الذي تلقّاه فياريال أمام جنوى

فيديو - محمد صلاح يرقص على ايقاع التأهل للمونديال
2025-10-09

فيديو - محمد صلاح يرقص على ايقاع التأهل للمونديال

رياضة

كرة القدم

منتخب كاب فيردي

كأس العالم

