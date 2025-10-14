من يُصدّق: كاب فيردي إلى المونديال والكاميرون الى الملحق

سجّل منتخب كاب فيردي
(الرأس الأخضر) إنجازاً تاريخياً بتأهله للمرة الأولى إلى نهائيات كأس العالم
، عقب فوزٍ حاسم (3-0)، ليحسم صدارة المجموعة الإفريقية الرابعة أمام الكاميرون
، لتشتعل الأفراح في الأرخبيل الأطلسي
الصغير.
التأهل يُرسّخ صعود "أسماك القرش الزرقاء
" بقيادة المدرب بوبِستا بعد مسار قوي في التصفيات، ويجعل كاب فيردي ثاني أصغر دولة من حيث عدد السكان تشارك في كأس العالم
للرجال بعد آيسلندا (2018).
وبفوزه بصدارة المجموعة، ضمن المنتخب مقعده المباشر عن قارة أفريقيا
وفق نظام التصفيات الجديد الذي يمنح بطاقة تلقائيّة لكلّ متصدّر مجموعة، فيما يتّجه وصيفه الكاميرون إلى الملحق القاري على أمل
بلوغ الملحق الدولي.