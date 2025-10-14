من يُصدّق: كاب فيردي إلى المونديال والكاميرون الى الملحق

Look what it means to Cape Verde after they qualified for the 2026 . 🥹🇨🇻 pic.twitter.com/LudDyNmjB2 — EuroFoot (@eurofootcom) October 13, 2025

سجّل منتخب كاب (الرأس الأخضر) إنجازاً تاريخياً بتأهله للمرة الأولى إلى نهائيات ، عقب فوزٍ حاسم (3-0)، ليحسم صدارة المجموعة الإفريقية الرابعة أمام ، لتشتعل الأفراح في الأرخبيل الصغير.التأهل يُرسّخ صعود "أسماك القرش " بقيادة المدرب بوبِستا بعد مسار قوي في التصفيات، ويجعل كاب فيردي ثاني أصغر دولة من حيث عدد السكان تشارك في كأس للرجال بعد آيسلندا (2018).وبفوزه بصدارة المجموعة، ضمن المنتخب مقعده المباشر عن قارة وفق نظام التصفيات الجديد الذي يمنح بطاقة تلقائيّة لكلّ متصدّر مجموعة، فيما يتّجه وصيفه الكاميرون إلى الملحق القاري بلوغ الملحق الدولي.