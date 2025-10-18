نجم الدوري الإنجليزي الممتاز ينضم لنادٍ من الدرجة الرابعة

أعلن سالفورد سيتي، الناشط في دوري
الدرجة الرابعة الإنجليزية
، التعاقد مع المهاجم الإيطالي
فابيو بوريني (34 عاما) في صفقة انتقال حر، وبعقد قصير الأمد، ليعود إلى الملاعب الإنجليزية للمرة الأولى منذ رحيله عن سندرلاند.
وكان بوريني دون نادٍ عقب نهاية عقده مع سامبدوريا، قبل أن يخوض تدريبات مع سالفورد خلال الأسابيع الأخيرة
تمهيدا لتوقيعه، ويعوّل النادي المملوك لنجوم "جيل 92" على خبرة اللاعب الهجومية لدعم طموحاته هذا.
ويمتلك بوريني مسيرةً واسعة
بدأت في أكاديمية تشيلسي
، مرورا بروما وليفربول وسندرلاند، ثم ميلان
وهيلاس فيرونا وفاتح كاراغومروك، وأخيرا سامبدوريا، سجّل خلالها أهدافا حاسمة أبرزها مع سندرلاند موسم 2013-2014.
عودة بوريني تمنح سالفورد خيارا هجوميا مميزاً وتجربةً كبيرة في غرف الملابس، مع ترقّب مشاركته الأولى بعد اكتمال جاهزيته البدنية في الأسابيع المقبلة.