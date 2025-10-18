نجم الدوري الإنجليزي الممتاز ينضم لنادٍ من الدرجة الرابعة

يعود إلى الملاعب للمرة الأولى منذ رحيله عن سندرلاند

أعلن سالفورد سيتي، الناشط في الدرجة الرابعة ، التعاقد مع المهاجم فابيو بوريني (34 عاما) في صفقة انتقال حر، وبعقد قصير الأمد، ليعود إلى الملاعب الإنجليزية للمرة الأولى منذ رحيله عن سندرلاند.

وكان بوريني دون نادٍ عقب نهاية عقده مع سامبدوريا، قبل أن يخوض تدريبات مع سالفورد خلال الأسابيع تمهيدا لتوقيعه، ويعوّل النادي المملوك لنجوم "جيل 92" على خبرة اللاعب الهجومية لدعم طموحاته هذا.

ويمتلك بوريني مسيرةً بدأت في ، مرورا بروما وليفربول وسندرلاند، ثم وهيلاس فيرونا وفاتح كاراغومروك، وأخيرا سامبدوريا، سجّل خلالها أهدافا حاسمة أبرزها مع سندرلاند موسم 2013-2014.

عودة بوريني تمنح سالفورد خيارا هجوميا مميزاً وتجربةً كبيرة في غرف الملابس، مع ترقّب مشاركته الأولى بعد اكتمال جاهزيته البدنية في الأسابيع المقبلة.







