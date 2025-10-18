الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

نجم الدوري الإنجليزي الممتاز ينضم لنادٍ من الدرجة الرابعة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نجم الدوري الإنجليزي الممتاز ينضم لنادٍ من الدرجة الرابعة
A-
A+

كرة القدم

2025-10-18 | 03:12
نجم الدوري الإنجليزي الممتاز ينضم لنادٍ من الدرجة الرابعة

يعود إلى الملاعب الإنجليزية للمرة الأولى منذ رحيله عن سندرلاند

أعلن سالفورد سيتي، الناشط في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزية، التعاقد مع المهاجم الإيطالي فابيو بوريني (34 عاما) في صفقة انتقال حر، وبعقد قصير الأمد، ليعود إلى الملاعب الإنجليزية للمرة الأولى منذ رحيله عن سندرلاند. 
وكان بوريني دون نادٍ عقب نهاية عقده مع سامبدوريا، قبل أن يخوض تدريبات مع سالفورد خلال الأسابيع الأخيرة تمهيدا لتوقيعه، ويعوّل النادي المملوك لنجوم "جيل 92" على خبرة اللاعب الهجومية لدعم طموحاته هذا.
ويمتلك بوريني مسيرةً واسعة بدأت في أكاديمية تشيلسي، مرورا بروما وليفربول وسندرلاند، ثم ميلان وهيلاس فيرونا وفاتح كاراغومروك، وأخيرا سامبدوريا، سجّل خلالها أهدافا حاسمة أبرزها مع سندرلاند موسم 2013-2014. 
عودة بوريني تمنح سالفورد خيارا هجوميا مميزاً وتجربةً كبيرة في غرف الملابس، مع ترقّب مشاركته الأولى بعد اكتمال جاهزيته البدنية في الأسابيع المقبلة.



مقالات ذات صلة

إنفاق أندية الدوري الإنجليزي الممتاز: رقم مذهل
2025-08-06

إنفاق أندية الدوري الإنجليزي الممتاز: رقم مذهل

ادعاءات صادمة: لاعبو الدوري الإنجليزي متورطون في التلاعب بالمباريات
2025-08-28

ادعاءات صادمة: لاعبو الدوري الإنجليزي متورطون في التلاعب بالمباريات

الفرق الصاعدة تتفوق على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
2025-08-26

الفرق الصاعدة تتفوق على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

فيديو - القاء القبض مشجع بسبب إساءة عنصرية في الدوري الإنجليزي
2025-08-17

فيديو - القاء القبض مشجع بسبب إساءة عنصرية في الدوري الإنجليزي

نجم الدوري الإنجليزي الممتاز ينضم لنادٍ من الدرجة الرابعة

رياضة

كرة القدم

سالفورد سيتي

فابيو بوريني

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - ثيو هيرنانديز يقذف منزل داروين نونيز بالبيض

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - ثيو هيرنانديز يقذف منزل داروين نونيز بالبيض
03:11

فيديو - ثيو هيرنانديز يقذف منزل داروين نونيز بالبيض

نشر نجم الهلال السعودي مقطع فيديو

03:11

فيديو - ثيو هيرنانديز يقذف منزل داروين نونيز بالبيض

نشر نجم الهلال السعودي مقطع فيديو

لن تنالوا توقيع لامين يامال بسهولة بعد الآن!!
03:10

لن تنالوا توقيع لامين يامال بسهولة بعد الآن!!

قرر التوقّف عن توقيع القمصان للجمهور

03:10

لن تنالوا توقيع لامين يامال بسهولة بعد الآن!!

قرر التوقّف عن توقيع القمصان للجمهور

منتخب ناشئات لبنان الى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم
11:42

منتخب ناشئات لبنان الى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم

تصدر منتخب لبنان المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط

11:42

منتخب ناشئات لبنان الى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم

تصدر منتخب لبنان المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط

اخترنا لك
فيديو - ثيو هيرنانديز يقذف منزل داروين نونيز بالبيض
03:11
لن تنالوا توقيع لامين يامال بسهولة بعد الآن!!
03:10
منتخب ناشئات لبنان الى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم
11:42
فيديو - نجوم ريال مدريد وسيارات BMW
2025-10-17

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025