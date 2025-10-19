فيديو – ميسي يتوهج ويحرز جائزة الحذاء الذهبي

سحق انتر مضيفه ناشفيل (5-2)، في المباراة التي جرت في ختام الدوري الاعتيادي من الدوري الأميركي، وشهدت توهجاً للنجم ، بتسجيله "هاتريك" لفريقه.

وسجل ثلاثيته في الدقائق 34 و63 (ركلة جزاء) و81، كما أسهم في تمريرة حاسمة، وشوهد عدد من لاعبي ناشفيل وهم يتنافسون لنيل قميص "البرغوت" بعد المباراة.

وانفرد ميسي، 38 عاماً، بصدارة قائمة الهدافين برصيد 29 هدفاً، ليحصد جائزة الحذاء الذهبي عن الموسم العادي، بفرق 5 أهداف، عن الإنجليزي سام سوريدج، لاعب ناشفيل، والغابوني دينيس بوانغا، لاعب إف سي.

ومع العدف الذي صنعه ضد ناشفيل، رفع ميسي رصيده الى 19 تمريرة حاسمة و48 مساهمة تهديفية هذا الموسم، وبات على بعد مساهمة تهديفية وحيدة من المكسيكي كارلوس صاحب الرقم القياسي للمساهمات في موسم واحد بـ49 مساهمة في 2019 مع لوس أنجلوس إف سي.



