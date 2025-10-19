الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو – ميسي يتوهج ويحرز جائزة الحذاء الذهبي

فيديو – ميسي يتوهج ويحرز جائزة الحذاء الذهبي
كرة القدم

2025-10-19 | 03:13
فيديو – ميسي يتوهج ويحرز جائزة الحذاء الذهبي

سحق انتر ميامي مضيفه ناشفيل (5-2)

سحق انتر ميامي مضيفه ناشفيل (5-2)، في المباراة التي جرت في ختام الدوري الاعتيادي من الدوري الأميركي، وشهدت توهجاً للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بتسجيله "هاتريك" لفريقه.
وسجل ميسي ثلاثيته في الدقائق 34 و63 (ركلة جزاء) و81، كما أسهم في تمريرة حاسمة، وشوهد عدد من لاعبي ناشفيل وهم يتنافسون لنيل قميص "البرغوت" بعد المباراة.
وانفرد ميسي، 38 عاماً، بصدارة قائمة الهدافين برصيد 29 هدفاً، ليحصد جائزة الحذاء الذهبي عن الموسم العادي، بفرق 5 أهداف، عن الإنجليزي سام سوريدج، لاعب ناشفيل، والغابوني دينيس بوانغا، لاعب لوس أنجلوس إف سي.
ومع العدف الذي صنعه ضد ناشفيل، رفع ميسي رصيده الى 19 تمريرة حاسمة و48 مساهمة تهديفية هذا الموسم، وبات على بعد مساهمة تهديفية وحيدة من المكسيكي كارلوس فيلا صاحب الرقم القياسي للمساهمات في موسم واحد بـ49 مساهمة في 2019 مع لوس أنجلوس إف سي.

 




فيديو - جائزة أفضل حكم .. حبوب فياغرا!!
2025-08-27

فيديو - جائزة أفضل حكم .. حبوب فياغرا!!

فيديو - هدف مذهل يُرشح لنيل جائزة بوشكاش
2025-08-02

فيديو - هدف مذهل يُرشح لنيل جائزة بوشكاش

تحذير أخير.. لا تدخلوا المنزل بالحذاء!
2025-10-17

تحذير أخير.. لا تدخلوا المنزل بالحذاء!

بيع حذاء كوبي براينت مقابل مبلغ ضخم
2025-07-29

بيع حذاء كوبي براينت مقابل مبلغ ضخم

فيديو – ميسي يتوهج ويحرز جائزة الحذاء الذهبي

رياضة

كرة القدم

انتر ميامي

ليونيل ميسي

موسمٌ خرافيّ حتى الآن لبايرن ميونيخ بقيادة كومباني
نجم الدوري الإنجليزي الممتاز ينضم لنادٍ من الدرجة الرابعة

العد التنازلي نحو لقب الـ MLS بدأ: كل ما يجب معرفته عن الأدوار الإقصائية
04:37

العد التنازلي نحو لقب الـ MLS بدأ: كل ما يجب معرفته عن الأدوار الإقصائية

يختتم بمباراة النهائي الكبرى في السادس من كانون الأول - ديسمبر المقبل

04:37

العد التنازلي نحو لقب الـ MLS بدأ: كل ما يجب معرفته عن الأدوار الإقصائية

يختتم بمباراة النهائي الكبرى في السادس من كانون الأول - ديسمبر المقبل

فيديو – سون يتألق ويفشل في الوقت نفسه
04:36

فيديو – سون يتألق ويفشل في الوقت نفسه

على الرغم من تسجيله هدفاً يعكس قدراته الغنية عن الشرح

04:36

فيديو – سون يتألق ويفشل في الوقت نفسه

على الرغم من تسجيله هدفاً يعكس قدراته الغنية عن الشرح

فيديو - مايسون غرينوود يعود ويتألق في فرنسا
04:34

فيديو - مايسون غرينوود يعود ويتألق في فرنسا

خرج رسمياً من عنق الزجاجة بعد الأزمة الشخصية والفنية

04:34

فيديو - مايسون غرينوود يعود ويتألق في فرنسا

خرج رسمياً من عنق الزجاجة بعد الأزمة الشخصية والفنية

العد التنازلي نحو لقب الـ MLS بدأ: كل ما يجب معرفته عن الأدوار الإقصائية
04:37
فيديو – سون يتألق ويفشل في الوقت نفسه
04:36
فيديو - مايسون غرينوود يعود ويتألق في فرنسا
04:34
استيفاو يدخل غرفة الملابس حاملاً الانجيل المقدس
04:33

