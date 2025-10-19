فيديو - عقوبة "الآيفون" تهزّ غرفة موناكو

🇲🇨Monaco players after one of their squad player came in late and as a punishment had to buy iphone 16 pro for the entire squad.



Bro is £40000 lighter now😭🤝

تعرّض مدافع ، كريستيان ماويسا، لعقوبة "باهظة" بعد تأخّره عن موعد التمرين، إذ ألزمته "عجلة " داخل غرفة الملابس بشراء هاتف 16 Pro Max لكلّ زملائه في الفريق.ووفق فيديو متداول انتشر على منصات التواصل، اللاعبون بعد سقوط السهم على خيار "الآيفون" ضمن قائمة جزاءات طريفة لكنّها مُكلفة، ما يعني فاتورة قد تصل إلى عشرات آلاف اليورو بحسب حجم القائمة.وأشارت تقارير إلى أنّ سعر الجهاز الواحد يُقارب 799 جنيهًا إسترلينيًا، ما قد يرفع التكلفة الإجمالية إلى نحو 24 ألف جنيه، إذا شملت العقوبة قرابة 30 لاعبًا، في وقت تضمّ "العجلة" بدائل أخرى مثل أجهزة ألعاب أو محافظ فاخرة أو توزيع مبالغ ماليّة على الزملاء، إضافة إلى خيار "الخروج الآمن".وعلى الرغم من أنّ الخبر يعود إلى - إبريل الماضي، إلّا أنّ الفيديو انتشر بكثرة وفي عدة مواقع وصحف في الساعات .وتعكس هذه السياسة داخل موناكو مزيجًا من الانضباط وروح الدعابة لتعزيز الالتزام بالمواعيد، مع إبراز رسالة واضحة "التأخير مكلف" في نادٍ اعتاد التفاصيل الدقيقة في إدارة يومياته.