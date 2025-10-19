الأخبار
إضرابُ "إيليت تاكسي" يهدِّد برشلونة

إضرابُ &quot;إيليت تاكسي&quot; يهدِّد برشلونة
كرة القدم

2025-10-19 | 03:17
إضرابُ "إيليت تاكسي" يهدِّد برشلونة

أعلنت نقابة "إيليت تاكسي" إضراباً شاملًا عن الخدمة في مدينة برشلونة

أعلنت نقابة "إيليت تاكسي" إضراباً شاملًا عن الخدمة في مدينة برشلونة يوم الثلاثاء، من الساعة 17:00 حتى 22:00، تزامنًا مع مباراة دوري الأبطال بين برشلونة وأولمبياكوس على ملعب مونتجويك، احتجاجًا على اتفاق رعاية أبرمه النادي مع شركة أوبر. وتتوعد النقابة بتصعيد التحركات حول الاستاد ومقارّ النادي بهدف الضغط للتراجع عن الاتفاق. 
وتتضمّن الخطّة مسيرةً تنطلق من جادّة ماريا كريستينا عند الخامسة مساءً، تنقسم إلى مسارين باتجاه مكاتب النادي في ليس كورتس واستادي أولمبيك، مع توقّعات بتقييد الوصول إلى محيط المباراة وإرباك حركة المرور في العاصمة الكتالونية.
وبحسب دعوة النقابة، يُنظر إلى الصفقة مع أوبر باعتبارها إهانةً لسائقي التاكسي في المدينة وتكريسًا لمنافسةٍ غير عادلة من جانب منصّات النقل الخاصة. 
ويأتي التصعيد وسط تصاعد الخلاف التاريخي بين سائقي التاكسي وشركات النقل عبر التطبيقات في كتالونيا، حيث تدفع حكومة الإقليم نحو تنظيمٍ أكثر تشددًا على مركبات الـVTC وتقليص تراخيصها داخل برشلونة خلال الأعوام المقبلة، ما يزيد احتمالات الشلل المروري يوم المباراة التي حددها يويفا مساء الثلاثاء. 
وتُحذّر وسائل إعلام محلية من تأثيراتٍ مرورية واسعة على الطرق الدائرية المؤدية إلى الاستاد في حال مشاركة أعداد كبيرة من السائقين، في تكرار لاحتجاجات سابقة عطّلت المدينة. 


إضرابُ "إيليت تاكسي" يهدِّد برشلونة

رياضة

كرة القدم

برشلونة

اوبر

