ماذا يحصل في ليفربول؟ .. إنفاق قياسي و4 هزائم

ماذا يحصل في ليفربول؟ .. إنفاق قياسي و4 هزائم
كرة القدم

2025-10-20 | 01:23
ماذا يحصل في ليفربول؟ .. إنفاق قياسي و4 هزائم

أثار ليفربول جدلا واسعا بعدما أنفق مبالغ قياسية على صفقات هجومية ودفاعية

أثار ليفربول جدلا واسعا بعدما أنفق صيف 2025 مبالغ قياسية على صفقات هجومية ودفاعية في فاتورة لامست 450 مليون جنيه إسترليني.
وكانت أبرز التعاقدات شملت ألكسندر إيزاك بصفقة قياسية محلّيًا قدَّرت بـ125-130 مليون جنيه، وفلوريان فيرتز مقابل 100 مليون جنيه وإضافات قد ترفعها إلى 116 مليونًا، إلى جانب هوجو إكيتيكي (نحو 95 مليون يورو)، وجيريمي فريمبونج (35 مليون يورو قيمة شرط جزائي)، والظهير الأيسر ميلوش كيركِز (نحو 40 مليون جنيه)، وقلب الدفاع جيوفاني ليوني (نحو 26 مليون جنيه). 
ورغم هذا الإنفاق، تعرّض فريق آرني سلوت لسلسلة نتائج سلبية، آخرها الهزيمة الاولى على أرضه منذ نحو عشر سنوات أمام مانشستر يونايتد، ضمن موجة أداء مهتزّ أبرزت مشكلاتٍ دفاعية في التمركز والكرات الثابتة، أكثر من كونها أزمة تهديفية بحتة، وشباك نظيفة مرّتين فقط في 12 مباراة.
في الخلفيات، يفسّر محللون تباطؤ العائد الرياضي لعقود "النجوم الجدد" بعوامل الاندماج المتأخر (إيزاك غاب عن معظم فترة التحضير الصيفي قبل انتقاله)، وضغط التوقعات على فيرتز في بداياته، وإصابة ليوني بقطعٍ في الرباط الصليبي التي أوقفت موسمه مبكراً.
وذلك الى جانب تغييرات هيكلية في الأظهرة مع قدوم فريمبونج وكيركِز، وهو ما يستلزم وقتا لتثبيت الأدوار والتوازن بين الهجوم والدفاع.


مقالات ذات صلة

ليفربول ينفق بسخاء في سوق الانتقالات والأنظار نحو صفقة قياسية
2025-07-25

ليفربول ينفق بسخاء في سوق الانتقالات والأنظار نحو صفقة قياسية

الدوري الأميركي يحطم الرقم القياسي للإنفاق
2025-08-30

الدوري الأميركي يحطم الرقم القياسي للإنفاق

فوربس 2025: رونالدو يتصدّر بدخلٍ قياسي
2025-10-17

فوربس 2025: رونالدو يتصدّر بدخلٍ قياسي

رقم قياسي جديد لمرفأ بيروت
2025-10-08

رقم قياسي جديد لمرفأ بيروت

ماذا يحصل في ليفربول؟ .. إنفاق قياسي و4 هزائم

رياضة

كرة القدم

ليفربول

ألكسندر إيزاك

فلوريان فيرتز

أزمةُ جوب بيلينغهام تتصاعد في دورتموند
فيديو - كوُمو يُسقِط يوفنتوس بعد 73 عاماً

