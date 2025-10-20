ماذا يحصل في ليفربول؟ .. إنفاق قياسي و4 هزائم

أثار جدلا واسعا بعدما أنفق صيف 2025 مبالغ قياسية على صفقات هجومية ودفاعية في فاتورة لامست 450 مليون جنيه إسترليني.

وكانت أبرز التعاقدات شملت ألكسندر إيزاك بصفقة قياسية محلّيًا قدَّرت بـ125-130 مليون جنيه، وفلوريان فيرتز مقابل 100 مليون جنيه وإضافات قد ترفعها إلى 116 مليونًا، إلى جانب هوجو إكيتيكي (نحو 95 مليون يورو)، وجيريمي فريمبونج (35 مليون قيمة شرط جزائي)، والظهير الأيسر ميلوش كيركِز (نحو 40 مليون جنيه)، وقلب الدفاع جيوفاني ليوني (نحو 26 مليون جنيه).

ورغم هذا الإنفاق، تعرّض فريق آرني لسلسلة نتائج سلبية، آخرها الهزيمة الاولى على أرضه منذ نحو عشر سنوات أمام ، ضمن موجة أداء مهتزّ أبرزت مشكلاتٍ دفاعية في التمركز والكرات الثابتة، أكثر من كونها أزمة تهديفية بحتة، وشباك نظيفة مرّتين فقط في 12 مباراة.

في الخلفيات، يفسّر محللون تباطؤ العائد الرياضي لعقود "النجوم الجدد" بعوامل الاندماج المتأخر (إيزاك غاب عن معظم فترة قبل انتقاله)، وضغط التوقعات على فيرتز في بداياته، وإصابة ليوني بقطعٍ في الصليبي التي أوقفت موسمه مبكراً.

وذلك الى جانب تغييرات هيكلية في الأظهرة مع قدوم فريمبونج وكيركِز، وهو ما يستلزم وقتا لتثبيت الأدوار والتوازن بين الهجوم والدفاع.





