أزمةُ جوب بيلينغهام تتصاعد في دورتموند

تحوّلت البداية مع من وعودٍ كبيرة إلى مرحلةٍ معقّدة

تحوّلت بداية جوب بيلينغهام مع من وعودٍ كبيرة إلى مرحلةٍ معقّدة، فبعد أسابيع من واقعة اشتباكٍ لفظي بين والده ومدير الرياضة سيباستيان كيل عقب استبدال نجله بين شوطي مباراة باولي في آب - ، شدّد النادي قيود الوصول إلى مناطق غرف الملابس تجنّبا لتكرار الحادثة.

ومع توالي الجولات، تراجع حضور بيلينغهام في التشكيل الأساسي، قبل أن يدخل كبديل في الخسارة (1-2) أمام مساء السبت، حيث كلّفته محاولة تشتيت غير موفّقة داخل منطقة الجزاء هدفَ الثاني.

وأشعل ذلك موجة انتقادات من جمهور على المنصات، فيما دافع نيكو كوفاتش عن لاعبه مؤكدا أنه “لا يرى خطأً عليه في اللقطة”، لكنّ الجدل حول جاهزيته وحدّة الضغط الواقع عليه لم يخمد.

تقارير إنجليزية وألمانية أشارت إلى أن توتّر العلاقة الناتج عن واقعة والده زاد من صعوبة وضع اللاعب الشاب في المنافسة على الدقائق، وسط توقعاتٍ عالية بحكم إرث شقيقه جود، ليبقى ردّ فعل بيلينغهام في الأسابيع المقبلة، بين استعاده مكانه أو بحث خياراتٍ أخرى، متابعة في دورتموند.





