الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - كوُمو يُسقِط يوفنتوس بعد 73 عاماً

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - كوُمو يُسقِط يوفنتوس بعد 73 عاماً
A-
A+

كرة القدم

2025-10-20 | 01:21
فيديو - كوُمو يُسقِط يوفنتوس بعد 73 عاماً

في أول فوز على "السيّدة العجوز" في دوري الدرجة الأولى منذ عام 1952

حقّق كومو انتصارا تاريخيا على يوفنتوس بنتيجة (2-0) ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، في أول فوز للفريق اللومباردي على "السيّدة العجوز" في دوري الدرجة الأولى الإيطالي منذ عام 1952. افتتح مارك-أوليفر كيمبف النتيجة مبكرا عند الدقيقة 4 متابعًا عرضية نيكو باث، قبل أن يحسم باث نفسه اللقاء بتوغّل فردي رائع وهدف ثانٍ في الدقيقة 79، كما أُلغي هدف ليوفنتوس في الشوط الأول بداعي التسلل على جوناثان ديفيد.
النتيجة رفعت كومو بقيادة المدرب سيسك فابريغاس إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، متساويا بـ12 نقطة مع يوفنتوس الذي بات سادسا.
وتمددت سلسلة اللا فوز لرجال المدرب إيغور تودور إلى ست مباريات في مختلف المسابقات، كما أنّ هذا الانتصار يحمل دلالة خاصة لكومو، بالنظر إلى الفارق التاريخي بين الناديين.



مقالات ذات صلة

الجيش يوقف 73 شخصًا بجرائم مختلفة
2025-09-22

الجيش يوقف 73 شخصًا بجرائم مختلفة

فيديو - كومو يكرّم غابرييللوني بتمثال روماني تقديرا لوفائه
2025-08-27

فيديو - كومو يكرّم غابرييللوني بتمثال روماني تقديرا لوفائه

الدكتورة يومي تحتفل بزفافها في قصر فاخر على ضفاف بحيرة كومو
2025-08-06

الدكتورة يومي تحتفل بزفافها في قصر فاخر على ضفاف بحيرة كومو

فيديو - الغريب الأطوار أسقط خليل بالضربة القاضية
2025-10-07

فيديو - الغريب الأطوار أسقط خليل بالضربة القاضية

فيديو - كوُمو يُسقِط يوفنتوس بعد 73 عاماً

رياضة

كرة القدم

كومو

يوفنتوس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ماذا يحصل في ليفربول؟ .. إنفاق قياسي و4 هزائم
فيديو - إنجاز تاريخي: المغرب تهزم الأرجنتين وتتوج بكأس العالم تحت 20 سنة

اقرأ ايضا في كرة القدم

سلسلة مطاعم "كان برسا" تنطلق عالميّاً
01:30

سلسلة مطاعم "كان برسا" تنطلق عالميّاً

أعلن نادي برشلونة إطلاق مشروع مطاعمه العالمي "CAN BARÇA"

01:30

سلسلة مطاعم "كان برسا" تنطلق عالميّاً

أعلن نادي برشلونة إطلاق مشروع مطاعمه العالمي "CAN BARÇA"

فيديو - عراك بين لاعبين ومشجعين يوقف مباراة
01:28

فيديو - عراك بين لاعبين ومشجعين يوقف مباراة

بعد اشتباكٍ عنيف بين لاعبين ومشجعين خلف أحد المرمَيَين

01:28

فيديو - عراك بين لاعبين ومشجعين يوقف مباراة

بعد اشتباكٍ عنيف بين لاعبين ومشجعين خلف أحد المرمَيَين

صورة - صليبا يراقب أتلتيكو قبل القمّة الأوروبية
01:25

صورة - صليبا يراقب أتلتيكو قبل القمّة الأوروبية

بعد ساعات من فوز آرسنال على فولهام

01:25

صورة - صليبا يراقب أتلتيكو قبل القمّة الأوروبية

بعد ساعات من فوز آرسنال على فولهام

اخترنا لك
سلسلة مطاعم "كان برسا" تنطلق عالميّاً
01:30
فيديو - عراك بين لاعبين ومشجعين يوقف مباراة
01:28
صورة - صليبا يراقب أتلتيكو قبل القمّة الأوروبية
01:25
أزمةُ جوب بيلينغهام تتصاعد في دورتموند
01:24

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025