فيديو - كوُمو يُسقِط يوفنتوس بعد 73 عاماً

حقّق كومو انتصارا تاريخيا على يوفنتوس
بنتيجة (2-0) ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي
، في أول فوز للفريق اللومباردي على "السيّدة العجوز" في دوري الدرجة الأولى الإيطالي
منذ عام 1952. افتتح مارك-أوليفر كيمبف النتيجة مبكرا عند الدقيقة 4 متابعًا عرضية نيكو باث، قبل أن يحسم باث نفسه اللقاء بتوغّل فردي رائع وهدف ثانٍ في الدقيقة 79، كما أُلغي هدف ليوفنتوس في الشوط الأول بداعي التسلل على جوناثان ديفيد.
النتيجة رفعت كومو بقيادة المدرب سيسك فابريغاس
إلى المركز الخامس
في جدول الترتيب، متساويا بـ12 نقطة مع يوفنتوس الذي بات سادسا
.
وتمددت سلسلة اللا فوز لرجال المدرب إيغور
تودور إلى ست مباريات في مختلف المسابقات، كما أنّ هذا الانتصار يحمل دلالة خاصة لكومو، بالنظر إلى الفارق التاريخي بين الناديين.