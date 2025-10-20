فيديو - كوُمو يُسقِط يوفنتوس بعد 73 عاماً

💙🤍 Cesc Fabregas talking to his Como team after the 2-0 win vs Juventus! 👏 pic.twitter.com/9Dvasc5vDY — EuroFoot (@eurofootcom) October 19, 2025

حقّق كومو انتصارا تاريخيا على بنتيجة (2-0) ضمن الجولة السابعة من ، في أول فوز للفريق اللومباردي على "السيّدة العجوز" في منذ عام 1952. افتتح مارك-أوليفر كيمبف النتيجة مبكرا عند الدقيقة 4 متابعًا عرضية نيكو باث، قبل أن يحسم باث نفسه اللقاء بتوغّل فردي رائع وهدف ثانٍ في الدقيقة 79، كما أُلغي هدف ليوفنتوس في الشوط الأول بداعي التسلل على جوناثان ديفيد.النتيجة رفعت كومو بقيادة المدرب إلى في جدول الترتيب، متساويا بـ12 نقطة مع يوفنتوس الذي بات .وتمددت سلسلة اللا فوز لرجال المدرب تودور إلى ست مباريات في مختلف المسابقات، كما أنّ هذا الانتصار يحمل دلالة خاصة لكومو، بالنظر إلى الفارق التاريخي بين الناديين.