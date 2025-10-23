ثلاثيٌّ مراهق يصنع التاريخ في تشيلسي

في ليلةٍ ممطرة على ملعب ستامفورد بريدج

في ليلةٍ ممطرة على ملعب ستامفورد بريدج، حقّق إنجازا غير مسبوق في تاريخ ، بعدما أصبح أوّل فريق تسجّل له ثلاثةُ لاعبين مراهقين في مباراةٍ واحدة.

فقد دوّن البرازيلي إستيفاو (18 عاما) اسمه على اللائحة إلى جانب الإنجليزي تايريك (18 عاما) والإسباني مارك غويو (19 عاما).

بدأت الأمسية بتقدُّم غويو بعد دقيقةٍ واحدة من طرد قائد كينيث ، قبل أن يضاعف مويسيس كايسيدو النتيجة بتسديدةٍ بعيدة غيّر اتجاهها الدفاع.

ورغم تقليص ووت فيجهورست الفارق عبر ركلة جزاء، وسّع القائد إنزو الفارق بركلةٍ جزاء أخرى، ثم بصم إستيفاو على ركلة جزاء ثالثة أنهت الشوط الأول (4-1).

وبعد الاستراحة بثلاث دقائق فقط، دخل جورج ليسجّل الخامس ويؤكّد الليلة التاريخية لمدرسة تشيلسي الشابّة تحت إشراف المدرب إنزو ماريِسكا.

أتى الثلاثي المراهق من مسارات مختلفة لكن برؤية واحدة: صناعة الفارق مبكرا، جورج نتاجٌ مباشر لمدرسة النادي، فيما وصل غويو إلى بعد بروزه في .

أما إستيفاو، فانتقل حديثا إلى مع سمعةٍ استثنائية في فئاته السنية، واجتماعهم على لائحة هدافي مباراة واحدة في البطولة القارية يُبرز نجاح تشيلسي في تسريع دمج العناصر الشابة ضمن الفريق الأول، من دون التفريط بإيقاع الأداء أو هوية اللعب.







