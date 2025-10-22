فان دير سار يفتتح ملاعب كرويف في جنوب أفريقيا

شارك في افتتاح ملعبين جديدين داخل تجمّعات سكنيّة في جنوب

شارك الحارس السابق إدِوين فان در سار في افتتاح ملعبين جديدين من "كرويف كورتس" داخل تجمّعات سكنيّة في جنوب ، بوصفه عضوا في مجلس إدارة مؤسسة يوهان كرويف.

وأكّدت المؤسّسة، عبر بيان رسمي، أنّ الملاعب الجديدة أُنشئت لخدمة الأحياء الشعبية ضمن برنامج يوفّر مساحات لعب آمنة ومنظمة للشباب.

وتضمّن الافتتاح مباريات قصيرة وتفاعلا مباشرا مع الأطفال، في إطار فلسفة "كرويف" القائمة على ربط بمهارات الحياة والانضباط والعمل الجماعي.

ويستهدف المشروع تمكين الفئات الشابة في المناطق الأقل حظًا، كما حُدِّدت مواقع الملعبين في ديبكلوف (سويتو) ومدينة بمقاطعة كيب ، بالشراكة مع منظمات محلية بينها Rhiza Babuyile وZodwa Khoza Foundation.

ويمثّل التوسع في شبكة "كرويف كورتس" خطوة إضافية لترسيخ نموذج بنية تحتية رياضية منخفضة الكلفة وعالية الأثر الاجتماعي، مع خطط لفعاليات وبرامج دورية تُبقي الملاعب حيّة بخدمات مجتمعية مستمرة، ليرتفع العدد للملاعب في جنوب أفريقيا إلى 12، يُشرف عليها 25 مدرّبا محليا معتمدا.









