فان دير سار يفتتح ملاعب كرويف في جنوب أفريقيا

فان دير سار يفتتح ملاعب كرويف في جنوب أفريقيا
كرة القدم

2025-10-22 | 02:13
فان دير سار يفتتح ملاعب كرويف في جنوب أفريقيا

شارك في افتتاح ملعبين جديدين داخل تجمّعات سكنيّة في جنوب أفريقيا

شارك الحارس الهولندي السابق إدِوين فان در سار في افتتاح ملعبين جديدين من "كرويف كورتس" داخل تجمّعات سكنيّة في جنوب أفريقيا، بوصفه عضوا في مجلس إدارة مؤسسة يوهان كرويف.
وأكّدت المؤسّسة، عبر بيان رسمي، أنّ الملاعب الجديدة أُنشئت لخدمة الأحياء الشعبية ضمن برنامج يوفّر مساحات لعب آمنة ومنظمة للشباب. 
وتضمّن الافتتاح مباريات قصيرة وتفاعلا مباشرا مع الأطفال، في إطار فلسفة "كرويف" القائمة على ربط كرة القدم بمهارات الحياة والانضباط والعمل الجماعي.
ويستهدف المشروع تمكين الفئات الشابة في المناطق الأقل حظًا، كما حُدِّدت مواقع الملعبين في ديبكلوف (سويتو) ومدينة جورج بمقاطعة كيب الغربية، بالشراكة مع منظمات محلية بينها Rhiza Babuyile وZodwa Khoza Foundation.
ويمثّل التوسع في شبكة "كرويف كورتس" خطوة إضافية لترسيخ نموذج بنية تحتية رياضية منخفضة الكلفة وعالية الأثر الاجتماعي، مع خطط لفعاليات وبرامج دورية تُبقي الملاعب حيّة بخدمات مجتمعية مستمرة، ليرتفع العدد الإجمالي للملاعب في جنوب أفريقيا إلى 12، يُشرف عليها 25 مدرّبا محليا معتمدا.




