مالك أولمبياكوس يتلقى الصفعات في اليونان وإنجلترا والبرتغال

مالك أندية أولمبياكوس ونوتنغهام فورست وريو آفي

يمر إيفانغيليوس ماريناكيس، مالك أندية أولمبياكوس ونوتنغهام فورست وريو آفي، ورجل الأعمال المعروف، بأيام صعبة في عالم .

فيوم السبت الفائت، كان فريقه نوتنغهام يواجه في الدوري الإنجليزي في مباراة انتهت الى هزيمة نكراء (0-3) وأدت الى اقالة المدرب أنجي بوستيكوغلو وتعيين شون دايش.

وفي التالي، الأحد، كان كان ريو آفي يواجه سينترينسي، وهو فريق من الدرجة الرابعة، ويخسر أمامه (2-3) في الجولة الثالثة من كأس ، ويخرج من المسابقة.

ويعد يومين، أي أول أمس الثلاثاء، كان ناديه الثالث أولمبياكوس اليوناني، يتلقى صفعة قوية في عاصمة ، ويسقط بنتيجة مدويّة (1-6) أمام في .







