مالك أولمبياكوس يتلقى الصفعات في اليونان وإنجلترا والبرتغال

يمر إيفانغيليوس ماريناكيس، مالك أندية أولمبياكوس ونوتنغهام فورست وريو آفي، ورجل الأعمال المعروف، بأيام صعبة في عالم كرة القدم
.
فيوم السبت الفائت، كان فريقه نوتنغهام يواجه تشيلسي
في الدوري الإنجليزي في مباراة انتهت الى هزيمة نكراء (0-3) وأدت الى اقالة المدرب أنجي بوستيكوغلو وتعيين شون دايش.
وفي اليوم
التالي، الأحد، كان كان ريو آفي يواجه سينترينسي، وهو فريق من الدرجة الرابعة، ويخسر أمامه (2-3) في الجولة الثالثة من كأس البرتغال
، ويخرج من المسابقة.
ويعد يومين، أي أول أمس الثلاثاء، كان ناديه الثالث أولمبياكوس اليوناني، يتلقى صفعة قوية في عاصمة كاتالونيا
، ويسقط بنتيجة مدويّة (1-6) أمام برشلونة الاسباني
في دوري أبطال أوروبا
.