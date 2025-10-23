الأخبار
مالك أولمبياكوس يتلقى الصفعات في اليونان وإنجلترا والبرتغال

2025-10-23 | 01:14
يمر إيفانغيليوس ماريناكيس، مالك أندية أولمبياكوس ونوتنغهام فورست وريو آفي، ورجل الأعمال المعروف، بأيام صعبة في عالم كرة القدم.
فيوم السبت الفائت، كان فريقه نوتنغهام يواجه تشيلسي في الدوري الإنجليزي في مباراة انتهت الى هزيمة نكراء (0-3) وأدت الى اقالة المدرب أنجي بوستيكوغلو وتعيين شون دايش.
وفي اليوم التالي، الأحد، كان كان ريو آفي يواجه سينترينسي، وهو فريق من الدرجة الرابعة، ويخسر أمامه (2-3) في الجولة الثالثة من كأس البرتغال، ويخرج من المسابقة.
ويعد يومين، أي أول أمس الثلاثاء، كان ناديه الثالث أولمبياكوس اليوناني، يتلقى صفعة قوية في عاصمة كاتالونيا، ويسقط بنتيجة مدويّة (1-6) أمام برشلونة الاسباني في دوري أبطال أوروبا.



