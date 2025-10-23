صحيفة كتالونية تدّق ناقوس الخطر بشأن بيدري

لعب 48 مباراة متتالية دون توقف مع النادي والمنتخب

دقّت صحيفة سبورت الكتالونية، المقرّبة من ، ناقوس الخطر فيما يتعلق وسط الفريق وصانع ألعابه .

وذكرت الصحيفة أن بيدري لعب 48 مباراة متتالية دون توقف مع النادي والمنتخب (32 مع و16 مع إسبانيا)، وأكمل التسعين دقيقة في 22 منها (14 مع النادي و8 مع المنتخب).

وأشارت الصحيفة إلى أن آخر مباراة لم يلعبها بيدري كانت في 26 الثاني - يناير الفائت ضد بسبب التهاب معوي.

وفي ظل الإصابات التي طاردت برشلونة مؤخراً، وأقصت عدد من أبرز نجومه لفترة غير قصيرة، تحدثت الصحيفة عن الأرقام الهائلة التي تؤكد الأهمية الحيوية لبيدري في أرض الملعب، لكنها في الوقت ذاته تدق ناقوس الخطر بشأن الإجهاد والمخاطر البدنية المحتملة التي قد يتعرض لها.







