صحيفة كتالونية تدّق ناقوس الخطر بشأن بيدري

دقّت صحيفة سبورت الكتالونية، المقرّبة من نادي برشلونة
، ناقوس الخطر فيما يتعلق بنجم
وسط الفريق وصانع ألعابه بيدري
.
وذكرت الصحيفة أن بيدري لعب 48 مباراة متتالية دون توقف مع النادي والمنتخب (32 مع برشلونة
و16 مع إسبانيا)، وأكمل التسعين دقيقة في 22 منها (14 مع النادي و8 مع المنتخب).
وأشارت الصحيفة إلى أن آخر مباراة لم يلعبها بيدري كانت في 26 كانون
الثاني - يناير الفائت ضد فالنسيا
بسبب التهاب معوي.
وفي ظل الإصابات التي طاردت برشلونة مؤخراً، وأقصت عدد من أبرز نجومه لفترة غير قصيرة، تحدثت الصحيفة عن الأرقام الهائلة التي تؤكد الأهمية الحيوية لبيدري في أرض الملعب، لكنها في الوقت ذاته تدق ناقوس الخطر بشأن الإجهاد والمخاطر البدنية المحتملة التي قد يتعرض لها.