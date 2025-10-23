ديش وماريناكيس .. من عداوة وتنافس الى قيادة مركب واحد

بعد سبع أمسية أوروبية مشحونة

بعد سبع أمسية أوروبية مشحونة، عاد اسم شون دايش ليجتمع بمالِك أولمبياكوس ونوتنغهام وريو آفي، إيفانغيليوس ماريناكيس، ولكن هذه المرة في صفٍ واحد.

ففي 23 آب - 2018، فاز أولمبياكوس على بيرنلي (3-1) في ذهاب ملحق في بيرايوس، لكن دايش اشتكى وقتها من أجواء “مؤثّرة على التحكيم”، مؤكدا أنّ أفرادا من النادي اليوناني تحدثوا مع الحكم سلافكو فينشيتش في ممرّ الملعب بين الشوطين.

ووصفت الواقعة اعلاميا بأنها محاولة للتأثير على طاقم التحكيم، وانتهت تلك الليلة بطرد بن غيبسون واحتساب ركلة جزاء ضد بيرنلي، ما غذّى الجدل حول ضغط الجماهير وإدارة المباراة.

، يتحوّل الخصمان السابقان إلى شريكين في مشروع إنقاذ، إذ أعلن نوتنغهام فورست تعيين دايش مديرا فنيا بعقد يمتد حتى 2027، بعد إقالة أنجي بوستيكوغلو عقب سلسلة نتائج سلبية.

