فيديو - حارس المرمى تسبب بهدف غبيّ بكرة من منتصف الميدان

😳 Кипер «Кайрата» пропустил гол с центра поля. А ведь меньше месяца назад он играл в основе против «Реала»



Вот такой ляп Шерхан Калмурза допустил в матче за дубль в Первой лиге Казахстана. Расслабился, когда команда повела 4:0, и тут же пропустил прямо с центральной точки pic.twitter.com/Wv9LPhcy6K