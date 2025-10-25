الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - حارس المرمى تسبب بهدف غبيّ بكرة من منتصف الميدان
كرة القدم

2025-10-25 | 00:22
فيديو - حارس المرمى تسبب بهدف غبيّ بكرة من منتصف الميدان

ارتكب حارس المرمى خطأ فادحا

كان كايرات متقدماً (4-0)، حين ارتكب حارس مرماه شيرخان كالمورزا، خطأ فادحا خلال مباراة فريقه الرديف ضمن دوري الدرجة الأولى الكازاخي، حيث أفلت الكرة التي سُددت نحوه من منتصف الملعب تماما.
وكان كالمورزا لعب أساسيا وتألق في المباراة التي خسرها فريقه كايرات أمام ضيفه ريال مدريد (0-5) ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا، بعد أن لعب معه وخسر أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي (1-4).



فيديو - حارس يترك المرمى احتجاجاً والتبديلات اُستنفذت !!
2025-09-22

فيديو - حارس يترك المرمى احتجاجاً والتبديلات اُستنفذت !!

فيديو - حارس المرمى يتفاعل بجنون مع هدف فريقه
2025-08-21

فيديو - حارس المرمى يتفاعل بجنون مع هدف فريقه

الزمالك يشتكي حارس المرمى الدولي السابق أحمد شوبير
2025-08-12

الزمالك يشتكي حارس المرمى الدولي السابق أحمد شوبير

مأساة حارس مرمى سنغالي شاب
2025-10-21

مأساة حارس مرمى سنغالي شاب

فيديو - حارس المرمى تسبب بهدف غبيّ بكرة من منتصف الميدان

اقرأ ايضا في كرة القدم

من هي الفتاة التي يعيش معها نجم برشلونة الشاب?
00:41

من هي الفتاة التي يعيش معها نجم برشلونة الشاب؟

تحدث نجم برشلونة عن حياته في مدينة برشلونة بعيداً عن بلدته

00:41

من هي الفتاة التي يعيش معها نجم برشلونة الشاب؟

تحدث نجم برشلونة عن حياته في مدينة برشلونة بعيداً عن بلدته

عاد الى الملاعب بعد عامين من الذبحة القلبية
00:37

عاد الى الملاعب بعد عامين من الذبحة القلبية

غاب عن الميادين منذ نحو عامين بسبب تعرضه لذبحة قلبية

00:37

عاد الى الملاعب بعد عامين من الذبحة القلبية

غاب عن الميادين منذ نحو عامين بسبب تعرضه لذبحة قلبية

رئيس بنفيكا يسخر من ليفربول: بفضلهم فزنا باليانصيب
00:36

رئيس بنفيكا يسخر من ليفربول: بفضلهم فزنا باليانصيب

تحدث عن صفقة انتقال النجم الاوروغوياني داروين نونيز

00:36

رئيس بنفيكا يسخر من ليفربول: بفضلهم فزنا باليانصيب

تحدث عن صفقة انتقال النجم الاوروغوياني داروين نونيز

من هي الفتاة التي يعيش معها نجم برشلونة الشاب؟
00:41
عاد الى الملاعب بعد عامين من الذبحة القلبية
00:37
رئيس بنفيكا يسخر من ليفربول: بفضلهم فزنا باليانصيب
00:36
فيديو - تكريم تاريخي لناصر الخليفي في السوربون بإدارة لبنانية
00:28

