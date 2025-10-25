الأخبار
هالاند يتفوّق على ميسي ورونالدو

هالاند يتفوّق على ميسي ورونالدو
كرة القدم

2025-10-25 | 00:26
هالاند يتفوّق على ميسي ورونالدو

يواصل استعادة أفضل مستوياته التهديفية هذا الموسم

يواصل إرلينغ هالاند استعادة أفضل مستوياته التهديفية هذا الموسم بعد عامٍ خالٍ من الألقاب مع مانشستر سيتي، حيث وقّع المهاجم النرويجي 
 على انطلاقة نارية مكّنته من التسجيل في 12 مباراة متتالية بين ناديه ومنتخب بلاده، في سلسلة لافتة تُعيد فتح دفاتر الأرقام القياسية.
وبهذا الإيقاع، تخطّى هالاند اثنين من أعظم هدّافي كرة القدم الحديثة، إذ توقّفت أفضل سلسلة لكريستيانو رونالدو عند 11 مباراة متتالية في 2014، بينما سجّل ليونيل ميسي في 10 مباريات متتالية مرتين؛ الأولى في 2010 والثانية بين 2012 و2013.
وعلى مستوى الدوريات الخمس الكبرى، يبقى الرقم القياسي بحوزة روبرت ليفاندوفسكي الذي هزّ الشباك في 14 مباراة متتالية بين بايرن ميونيخ والمنتخب البولندي عام 2021، منهياً موسم البوندسليغا بـ41 هدفاً في 29 مباراة.
وتاريخياً في الكرة الأوروبية، دوّن رود فان نيستلروي اسمه بالتسجيل في 12 مباراة متتالية عام 2003 مع مانشستر يونايتد، وحتى هذا الأسبوع بدا كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، في طريقه لملاحقة رقم هالاند، غير أنّه فشل في التسجيل خلال الفوز منتصف الأسبوع في دوري الأبطال على يوفنتوس، لتتوقّف سلسلته عند 11 مباراة.
وعلى امتداد تاريخ اللعبة، يبقى الرقم المطلق باسم الهدّاف النمساوي - التشيكي جوزيف بيكان الذي سجّل في 22 مباراة متتالية بين 1939 و1940، ويُنسب إليه 950 هدفاً في 624 مباراة رسمية. 
وخارج أوروبا، يحمل التشيلياني خايمي ريفيروس رقماً بارزاً بتسجيله في 15 مباراة متتالية لسانتياغو وندرز عام 2004، محرزاً خلاله 21 هدفاً.



