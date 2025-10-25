فيديو - تكريم تاريخي لناصر الخليفي في السوربون بإدارة لبنانية

تقديراً للإنجاز التاريخي الذي حققه النادي بالتتويج بلقب

أقامت جامعة 1 – سوربون - مساء الأربعاء الفائت احتفالا رسميا لتكريم الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، تقديراً للإنجاز التاريخي الذي حققه النادي بالتتويج بلقب للمرة الأولى في تاريخه.

افتُتِحَ الاحتفال، الذي جرى في القاعة الأيقونية "ريشيليو" داخل جامعة السوربون العريقة، بكلمة ترحيبية من الدكتور اللبناني عزالدين، الحاصل على دكتوراه في الاقتصاد من الجامعة، والعامل في المجال المالي للأندية الرياضية في .

وأجرى عزالدين حواراً شيّقاً مع الخليفي استمتع به الحضور لأكثر من ساعة ونصف، تخللته تفاعلات وأهازيج من جماهير النادي الباريسي من طلاب الجامعة الذين ملأوا مدرجات القاعة الأيقونية.

وخلال التكريم، أشادت الجامعة بمسيرة الخليفي التي قادت باريس سان جيرمان إلى قمة المجد ، معتبرة أن هذا الإنجاز يجسّد قيم الطموح والرؤية والإصرار التي تجمع بين التميز الأكاديمي والرياضي.

كما عبّرت الجامعة عن فخرها باستضافة هذه اللحظة التاريخية التي توحّد بين الإرث الفكري لباريس والروح الرياضية التي رفعت اسمها عالياً في أوروبا، مؤكدة أن تتويج باريس سان جيرمان ليس مجرد فوز كروي، بل قصة وقيادة جعلت الحلم الباريسي واقعاً مجيداً.

وأحضر الخليفي معه كأس أبطال أوروبا إلى قاعة السوربون، في رمزي مؤثر زاد من حماسة الحضور وإثارة الأجواء الاحتفالية داخل القاعة، حيث حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع الكأس التاريخية التي تُوّج بها النادي الباريسي.

واختُتم الاحتفال بتبادل الهدايا التذكارية بين إدارة الجامعة والخليفي، الذي قام الخليفي بتوزيع عدد من قمصان النادي على بعض طلاب الجامعة الحاضرين كلفتة رمزية.