رئيس بنفيكا يسخر من ليفربول: بفضلهم فزنا باليانصيب

تحدث روي كوستا
في حوار صحفيّ عن صفقة انتقال النجم الاوروغوياني داروين
نونيز إلى ليفربول
، راوياً ما حصل.
قال كوستا"عندما سمعنا أن نادي ليفربول
مهتم، كنا نأمل في الحصول على 40 إلى 45 مليون يورو
لأن داروين قدم موسماً جيداً".
واضاف "بعد يومين تلقينا عرضاً رسمياً عبر الفاكس بقيمة 80 مليون يورو مع الإضافات من ليفربول. ضحك الجميع في الغرفة، وطلبت من مساعدي أن يرسل رداً يطلب 100 مليون يورو مع الإضافات، فوصل عرض جديد في صباح اليوم
التالي بقيمة 100 مليون يورو إجمالاً".
وختم "لقد جنّ العالم
، كان لدينا مهاجمون أفضل في فرق الشباب
، فطلبت من مساعدي أن يفتح زجاجة شمبانيا، لاننا شعرنا وكأننا فزنا باليانصيب".