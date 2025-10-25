رئيس بنفيكا يسخر من ليفربول: بفضلهم فزنا باليانصيب

تحدث عن صفقة انتقال النجم الاوروغوياني نونيز

تحدث روي في حوار صحفيّ عن صفقة انتقال النجم الاوروغوياني نونيز إلى ، راوياً ما حصل.

قال كوستا"عندما سمعنا أن مهتم، كنا نأمل في الحصول على 40 إلى 45 مليون لأن داروين قدم موسماً جيداً".

واضاف "بعد يومين تلقينا عرضاً رسمياً عبر الفاكس بقيمة 80 مليون يورو مع الإضافات من ليفربول. ضحك الجميع في الغرفة، وطلبت من مساعدي أن يرسل رداً يطلب 100 مليون يورو مع الإضافات، فوصل عرض جديد في التالي بقيمة 100 مليون يورو إجمالاً".

وختم "لقد جنّ ، كان لدينا مهاجمون أفضل في فرق ، فطلبت من مساعدي أن يفتح زجاجة شمبانيا، لاننا شعرنا وكأننا فزنا باليانصيب".







