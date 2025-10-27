فيديو - ماتيو لاهوث يثير جدلاً واسعاً بعد الكلاسيكو

أثار الحكم الدولي الإسباني السابق، لاهوث، جدلاً واسعاً بسبب تعليقاته حول احتكاك داني كارفاخال مع رونالد أراوخو داخل منطقة الجزاء خلال الأحد.وقال لاهوث "السبب الوحيد لعدم احتساب ركلة الجزاء هو أنّها مباراة كلاسيكو، وفي أي مباراة أخرى لكانت ركلة جزاء".وجاء التعليق في سياق مباراة اتسمت بالتوتّر التحكيمي ولحظاتٍ حاسمة، وانتهت بفوز (٢-١) على في ، مع حديث واسع عن تدخلات حكم الفيديو المساعد وقرارات مؤثرة خلال التسعين دقيقةً،وزاد من حدّة تداول اللقطة التي ظهر فيها أراوخو مطالباً بالحصول على ركلة جزاء بعد تدخل كارفاخال، وهي واحدة من عدة حالات أثارت احتجاجات متبادلة بين الطرفين طوال اللقاء.اللافت أنّ لاهوث كان قد اتخذ مواقف نقدية حادة خلال الأسابيع تجاه قرارات تخصّ أراوخو أيضاً، إذ اعتبر ركلة الجزاء المُحتسبة على مدافع برشلونة أمام "من أكثر القرارات خطورة التي شاهدها منذ زمن"، وذلك في مداخلة إذاعية مع "كادينا ".