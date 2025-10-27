الأخبار
فيديو - ماتيو لاهوث يثير جدلاً واسعاً بعد الكلاسيكو

فيديو - ماتيو لاهوث يثير جدلاً واسعاً بعد الكلاسيكو
كرة القدم

2025-10-27 | 00:43
فيديو - ماتيو لاهوث يثير جدلاً واسعاً بعد الكلاسيكو

بسبب تعليقاته حول احتكاك داني كارفاخال مع رونالد أراوخو

أثار الحكم الدولي الإسباني السابق، ماتيو لاهوث، جدلاً واسعاً بسبب تعليقاته حول احتكاك داني كارفاخال مع رونالد أراوخو داخل منطقة الجزاء خلال كلاسيكو الأحد.
وقال لاهوث "السبب الوحيد لعدم احتساب ركلة الجزاء هو أنّها مباراة كلاسيكو، وفي أي مباراة أخرى لكانت ركلة جزاء".
وجاء التعليق في سياق مباراة اتسمت بالتوتّر التحكيمي ولحظاتٍ حاسمة، وانتهت بفوز ريال مدريد (٢-١) على برشلونة في سانتياغو برنابيو، مع حديث واسع عن تدخلات حكم الفيديو المساعد وقرارات مؤثرة خلال التسعين دقيقةً، 
وزاد من حدّة النقاش تداول اللقطة التي ظهر فيها أراوخو مطالباً بالحصول على ركلة جزاء بعد تدخل كارفاخال، وهي واحدة من عدة حالات أثارت احتجاجات متبادلة بين الطرفين طوال اللقاء.
اللافت أنّ لاهوث كان قد اتخذ مواقف نقدية حادة خلال الأسابيع الأخيرة تجاه قرارات تخصّ أراوخو أيضاً، إذ اعتبر ركلة الجزاء المُحتسبة على مدافع برشلونة أمام إشبيلية "من أكثر القرارات خطورة التي شاهدها منذ زمن"، وذلك في مداخلة إذاعية مع "كادينا كوبي".



رياضة

كرة القدم

ماتيو لاهوث

داني كارفاخال

رونالد أراوخو

