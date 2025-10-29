عاجل
الرئيس عون: الحكم الصالح يحتاج إلى من يقول له الحقيقة فيما الشعبويات الكارثية وحدها تقوم على التطبيل والتضليل
الرئيس عون: الحكم الصالح يحتاج إلى من يقول له الحقيقة فيما الشعبويات الكارثية وحدها تقوم على التطبيل والتضليل
مراسل الجديد: بدأ اجتماع "الميكانيزم" بحضور المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس في الناقورة
مراسل الجديد: بدأ اجتماع "الميكانيزم" بحضور المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس في الناقورة
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
26 o
AlJadeedTv
البقاع
23 o
AlJadeedTv
الجنوب
24 o
AlJadeedTv
الشمال
25 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
22 o
AlJadeedTv
كسروان
27 o
AlJadeedTv
متن
27 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

"بوكسينغ داي" استثنائي هذا الموسم

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
&quot;بوكسينغ داي&quot; استثنائي هذا الموسم
A-
A+

كرة القدم

2025-10-29 | 01:25
"بوكسينغ داي" استثنائي هذا الموسم

في سابقة نادرة في الدوري الإنجليزي الممتاز

في سابقة نادرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يُرتقب أن يقتصر برنامج "بوكسينغ داي" هذا العام على مباراةٍ واحدة تُبث يوم الجمعة 26 كانون الأوّل - ديسمبر 2025، مع توزيع بقية مواجهات الجولة على أيام السبت والأحد والاثنين لاستيفاء التزامات البث.
ويأتي هذا التعديل نتيجة ازدحام الروزنامة بعد توسعة مسابقات اليويفا، إضافةً إلى نقل مباريات كأس إنجلترا إلى عطلات نهاية الأسبوع، مع بقاء رابطة البريميرليغ ملتزمة بتقديم 33 عطلة نهاية أسبوع كاملة للمذيعين خلال الموسم.
السيناريو المرجّح يقضي بمنح "بوكسينغ داي" نافذة تلفزيونية وحيدة لمباراة مختارة، فيما تُقام بقية المباريات تواليا بين 27 و28 و29 كانون الأوّل - ديسمبر، بما يضمن عدالة فترات الاستشفاء للأندية المشاركة قارّيا ومحليا ويُخفّف أعباء السفر خلال الأعياد.
ورغم عدم إعلان تفاصيل القنوات والأوقات حتى الآن، فإن اتجاه الجدولة يهدف إلى الحفاظ على جودة البث وتفادي التزاحم مع الكأس، مع إبقاء أجواء الأعياد عبر امتداد الجولة على ثلاثة أيام.
وبينما ترى جماهير عديدة أن تقليص نشاط 26 كانون الأوّل - ديسمبر يبدّد أحد الطقوس الراسخة في كرة القدم الإنجليزية، تؤكد الرابطة أنّ الصيغة المعدّلة تحقّق توازنا عمليًا بين الاستحقاقات الأوروبّيّة والمحلّيّة وحقوق البثّ، من دون الإخلال بإيقاع المنافسة وقيمة مباريات نهاية العام.


مقالات ذات صلة

الدوري الهولندي بلا تعادلٍ سلبي هذا الموسم
2025-10-24

الدوري الهولندي بلا تعادلٍ سلبي هذا الموسم

أرقام كارثية لأستون فيلا هذا الموسم
2025-09-23

أرقام كارثية لأستون فيلا هذا الموسم

هذا الموسم: برشلونة (13-7) ريال مدريد
2025-09-20

هذا الموسم: برشلونة (13-7) ريال مدريد

إيرلينغ هالاند وأرقام مذهلة هذا الموسم
2025-09-15

إيرلينغ هالاند وأرقام مذهلة هذا الموسم

"بوكسينغ داي" استثنائي هذا الموسم

رياضة

كرة القدم

الدوري الإنجليزي الممتاز

بوكسينغ داي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ستاد ماراكانا على طاولة البيع
محاولة اختطاف تستهدف لاعباً روسيّاً

اقرأ ايضا في كرة القدم

ستاد ماراكانا على طاولة البيع
01:26

ستاد ماراكانا على طاولة البيع

تتّجه ولاية ريو دي جانيرو إلى إدراج استاد ماراكانا ضمن برنامج خصخصة واسع

01:26

ستاد ماراكانا على طاولة البيع

تتّجه ولاية ريو دي جانيرو إلى إدراج استاد ماراكانا ضمن برنامج خصخصة واسع

محاولة اختطاف تستهدف لاعباً روسيّاً
01:24

محاولة اختطاف تستهدف لاعباً روسيّاً

محاولة اختطاف فاشلة ضمن سلسلة حوادث استهدفت شخصيّات معروفة

01:24

محاولة اختطاف تستهدف لاعباً روسيّاً

محاولة اختطاف فاشلة ضمن سلسلة حوادث استهدفت شخصيّات معروفة

مقتل لاعب إسباني بسبب "شظية زجاج"
01:23

مقتل لاعب إسباني بسبب "شظية زجاج"

تعرّض لإصابة قاتلة جرّاء اختراق شظيّة زجاج لمعدته

01:23

مقتل لاعب إسباني بسبب "شظية زجاج"

تعرّض لإصابة قاتلة جرّاء اختراق شظيّة زجاج لمعدته

اخترنا لك
ستاد ماراكانا على طاولة البيع
01:26
محاولة اختطاف تستهدف لاعباً روسيّاً
01:24
مقتل لاعب إسباني بسبب "شظية زجاج"
01:23
مأساة مقتل مُسنّ تُربك إنتر ميلان
01:21

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025