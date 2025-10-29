"بوكسينغ داي" استثنائي هذا الموسم

في سابقة نادرة في الدوري الإنجليزي الممتاز
، يُرتقب أن يقتصر برنامج "بوكسينغ داي" هذا العام على مباراةٍ واحدة تُبث يوم الجمعة 26 كانون
الأوّل - ديسمبر 2025، مع توزيع بقية مواجهات الجولة على أيام السبت والأحد والاثنين لاستيفاء التزامات البث.
ويأتي هذا التعديل نتيجة ازدحام الروزنامة بعد توسعة مسابقات اليويفا، إضافةً إلى نقل مباريات كأس إنجلترا
إلى عطلات نهاية الأسبوع، مع بقاء رابطة البريميرليغ ملتزمة بتقديم 33 عطلة نهاية أسبوع كاملة للمذيعين خلال الموسم.
السيناريو المرجّح يقضي بمنح "بوكسينغ داي" نافذة تلفزيونية وحيدة لمباراة مختارة
، فيما تُقام بقية المباريات تواليا بين 27 و28 و29 كانون الأوّل - ديسمبر، بما يضمن عدالة
فترات الاستشفاء للأندية المشاركة قارّيا ومحليا ويُخفّف أعباء السفر خلال الأعياد.
ورغم عدم إعلان تفاصيل القنوات والأوقات حتى الآن، فإن اتجاه الجدولة يهدف إلى الحفاظ على جودة البث وتفادي التزاحم مع الكأس، مع إبقاء أجواء الأعياد عبر امتداد الجولة على ثلاثة أيام.
وبينما ترى جماهير عديدة أن تقليص نشاط 26 كانون الأوّل - ديسمبر يبدّد أحد الطقوس الراسخة في كرة القدم الإنجليزية
، تؤكد الرابطة أنّ الصيغة المعدّلة تحقّق توازنا عمليًا بين الاستحقاقات الأوروبّيّة والمحلّيّة وحقوق البثّ، من دون الإخلال بإيقاع المنافسة وقيمة مباريات نهاية العام.