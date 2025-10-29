عاجل
الرئيس عون: الحكم الصالح يحتاج إلى من يقول له الحقيقة فيما الشعبويات الكارثية وحدها تقوم على التطبيل والتضليل
الرئيس عون: الحكم الصالح يحتاج إلى من يقول له الحقيقة فيما الشعبويات الكارثية وحدها تقوم على التطبيل والتضليل
مراسل الجديد: بدأ اجتماع "الميكانيزم" بحضور المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس في الناقورة
مراسل الجديد: بدأ اجتماع "الميكانيزم" بحضور المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس في الناقورة
الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
محاولة اختطاف تستهدف لاعباً روسيّاً

محاولة اختطاف تستهدف لاعباً روسيّاً
كرة القدم

2025-10-29 | 01:24
محاولة اختطاف تستهدف لاعباً روسيّاً

محاولة اختطاف فاشلة ضمن سلسلة حوادث استهدفت شخصيّات معروفة

تعرّض الدولي الروسي أندريه موستوفوي، جناح زينيت سانت بطرسبورغ (27 عاماً)، لمحاولة اختطاف فاشلة ضمن سلسلة حوادث استهدفت شخصيّات معروفة.
وذكرت المصادر أنّ أربعة أشخاص حاولوا تقييده واقتياده، غير أنّ اللاعب تمكّن من المقاومة والهروب، قبل أن تتدخل السلطات وتلقي القبض على المشتبه بهم في اليوم نفسه، بمشاركة لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي.
وتشير المعطيات إلى أنّ المجموعة نفسها اختطفت رجل الأعمال سيرغي سيليغينيا، صهر نائب مجلس الدوما سيرغي ماكاروف، وأجبرته تحت تهديد السلاح على ركوب سيارة بعد تكبيله ومصادرة هاتفه.
وطالب الخاطفون بفدية قدرها 10 ملايين روبل (نحو 100 ألف جنيه إسترليني)، قبل أن يقبلوا استلام 2.5 مليون روبل في ساحة متفق عليها، ليُفرج لاحقا عن رجل الأعمال، وتؤكد الروايات أنّ الحادثتين وقعتا في اليوم ذاته.
ويمتلك موستوفوي، الذي انضم إلى زينيت عام 2019، 20 مباراة دولية مع روسيا التي تواصل خوض مباريات ودية داخل البلاد وخارجها رغم إبقاء فرق الرجال والسيدات والفئات العمرية تحت الحظر المفروض من اليويفا والفيفا منذ شباط - فبراير 2022.
وخلال نافذة تشرين الاول - أكتوبر، فازت روسيا على إيران (2-1) في فولغوغراد وبوليفيا (3-0) في موسكو، على أن تلاقي بيرو في سانت بطرسبورغ وتشيلي في سوتشي الشهر المقبل.



مقالات ذات صلة

مقتل لاعب جمباز إندونيسي في روسيا بطريقة غريبة
2025-09-26

مقتل لاعب جمباز إندونيسي في روسيا بطريقة غريبة

غضب في اللاذقية بعد اختطاف الطفل محمد قيس حيدر أمام مدرسته
2025-10-09

غضب في اللاذقية بعد اختطاف الطفل محمد قيس حيدر أمام مدرسته

سلاف فواخرجي تعلق على اختطاف الطفل محمد قيس حيدر أمام مدرسته في اللاذقية
2025-10-08

سلاف فواخرجي تعلق على اختطاف الطفل محمد قيس حيدر أمام مدرسته في اللاذقية

لاعب كرة السلة يُحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم
2025-08-23

لاعب كرة السلة يُحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم

محاولة اختطاف تستهدف لاعباً روسيّاً

رياضة

كرة القدم

أندريه موستوفوي

زينيت سانت بطرسبورغ

"بوكسينغ داي" استثنائي هذا الموسم
مقتل لاعب إسباني بسبب "شظية زجاج"

ستاد ماراكانا على طاولة البيع
01:26

ستاد ماراكانا على طاولة البيع

تتّجه ولاية ريو دي جانيرو إلى إدراج استاد ماراكانا ضمن برنامج خصخصة واسع

01:26

ستاد ماراكانا على طاولة البيع

تتّجه ولاية ريو دي جانيرو إلى إدراج استاد ماراكانا ضمن برنامج خصخصة واسع

"بوكسينغ داي" استثنائي هذا الموسم
01:25

"بوكسينغ داي" استثنائي هذا الموسم

في سابقة نادرة في الدوري الإنجليزي الممتاز

01:25

"بوكسينغ داي" استثنائي هذا الموسم

في سابقة نادرة في الدوري الإنجليزي الممتاز

مقتل لاعب إسباني بسبب "شظية زجاج"
01:23

مقتل لاعب إسباني بسبب "شظية زجاج"

تعرّض لإصابة قاتلة جرّاء اختراق شظيّة زجاج لمعدته

01:23

مقتل لاعب إسباني بسبب "شظية زجاج"

تعرّض لإصابة قاتلة جرّاء اختراق شظيّة زجاج لمعدته

ستاد ماراكانا على طاولة البيع
01:26
"بوكسينغ داي" استثنائي هذا الموسم
01:25
مقتل لاعب إسباني بسبب "شظية زجاج"
01:23
مأساة مقتل مُسنّ تُربك إنتر ميلان
01:21

