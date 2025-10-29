محاولة اختطاف تستهدف لاعباً روسيّاً

تعرّض الدولي الروسي أندريه موستوفوي، جناح زينيت سانت
بطرسبورغ (27 عاماً)، لمحاولة اختطاف فاشلة ضمن سلسلة حوادث استهدفت شخصيّات معروفة.
وذكرت المصادر أنّ أربعة أشخاص حاولوا تقييده واقتياده، غير أنّ اللاعب تمكّن من المقاومة
والهروب، قبل أن تتدخل السلطات وتلقي القبض على المشتبه بهم في اليوم
نفسه، بمشاركة لجنة التحقيق
التابعة للاتحاد الروسي.
وتشير المعطيات إلى أنّ المجموعة نفسها اختطفت رجل الأعمال سيرغي
سيليغينيا، صهر نائب مجلس الدوما سيرغي ماكاروف، وأجبرته تحت تهديد السلاح على ركوب سيارة بعد تكبيله ومصادرة هاتفه.
وطالب الخاطفون بفدية قدرها 10 ملايين روبل (نحو 100 ألف جنيه إسترليني)، قبل أن يقبلوا استلام 2.5 مليون روبل في ساحة
متفق عليها، ليُفرج لاحقا عن رجل الأعمال، وتؤكد الروايات أنّ الحادثتين وقعتا في اليوم ذاته.
ويمتلك موستوفوي، الذي انضم إلى زينيت عام 2019، 20 مباراة دولية مع روسيا
التي تواصل خوض مباريات ودية داخل البلاد وخارجها رغم إبقاء فرق الرجال والسيدات والفئات العمرية تحت الحظر المفروض من اليويفا والفيفا منذ شباط - فبراير 2022.
وخلال نافذة تشرين الاول - أكتوبر، فازت روسيا على إيران
(2-1) في فولغوغراد وبوليفيا (3-0) في موسكو
، على أن تلاقي بيرو في سانت بطرسبورغ وتشيلي في سوتشي الشهر المقبل.