محاولة اختطاف تستهدف لاعباً روسيّاً

محاولة اختطاف فاشلة ضمن سلسلة حوادث استهدفت شخصيّات معروفة

تعرّض الدولي الروسي أندريه موستوفوي، جناح زينيت بطرسبورغ (27 عاماً)، لمحاولة اختطاف فاشلة ضمن سلسلة حوادث استهدفت شخصيّات معروفة.

وذكرت المصادر أنّ أربعة أشخاص حاولوا تقييده واقتياده، غير أنّ اللاعب تمكّن من والهروب، قبل أن تتدخل السلطات وتلقي القبض على المشتبه بهم في نفسه، بمشاركة التابعة للاتحاد الروسي.

وتشير المعطيات إلى أنّ المجموعة نفسها اختطفت رجل الأعمال سيليغينيا، صهر نائب مجلس الدوما سيرغي ماكاروف، وأجبرته تحت تهديد السلاح على ركوب سيارة بعد تكبيله ومصادرة هاتفه.

وطالب الخاطفون بفدية قدرها 10 ملايين روبل (نحو 100 ألف جنيه إسترليني)، قبل أن يقبلوا استلام 2.5 مليون روبل في متفق عليها، ليُفرج لاحقا عن رجل الأعمال، وتؤكد الروايات أنّ الحادثتين وقعتا في اليوم ذاته.

ويمتلك موستوفوي، الذي انضم إلى زينيت عام 2019، 20 مباراة دولية مع التي تواصل خوض مباريات ودية داخل البلاد وخارجها رغم إبقاء فرق الرجال والسيدات والفئات العمرية تحت الحظر المفروض من اليويفا والفيفا منذ شباط - فبراير 2022.

وخلال نافذة تشرين الاول - أكتوبر، فازت روسيا على (2-1) في فولغوغراد وبوليفيا (3-0) في ، على أن تلاقي بيرو في سانت بطرسبورغ وتشيلي في سوتشي الشهر المقبل.







