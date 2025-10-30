الأناناس بطل السهرة في ليلة سقوط ليفربول

على الرغم من السقوط المدوّي الجديد لليفربول، والذي جاء بنتيجة (0-3) أمام كريستال بالاس في الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية
، فقد تركزّ التعليقات والصور، على وجود النجم المصري محمد صلاح
في مدرجات ملعب أنفيلد، بعد استبعاده بقرار فني من المدرب الهولندي
آرني سلوت
لإراحته.
وانتشرت صور لصلاح وهو يجلس مع زميله دومينيك سوبوسلاي، ويتناول فاكهة الأناناس، والتعليقات المتنوعة ومنها "ليفربول
يتخلف أمام كريستال بالاس بهدفين وصلاح يستمتع بالأناناس"، و"الأناناس هو بالتأكيد أبرز ما في الليلة".
وكتب ثالث "لا تكفي لغة التحليل الرياضي للتعبير عن خيبة ليفربول ومرارة أرني سلوت، لكن هل يبدو محمد صلاح
سعيدا بهزيمة ليفربول أمام كريستال بالاس"، و"المصري محمد
صلاح خلال مباراة ليفربول وكريستال بالاس والنتيجة حاليا 0-3 لبالاس".
وتلقى ليفربول خمس هزائم في آخر ست مباريات في جميع المسابقات، ما يزيد الضغط على المدرب الهولندي وسط تساؤلات حول مستقبله مع الريدز
.