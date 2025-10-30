الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

الأناناس بطل السهرة في ليلة سقوط ليفربول

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الأناناس بطل السهرة في ليلة سقوط ليفربول
A-
A+

كرة القدم

2025-10-30 | 03:03
الأناناس بطل السهرة في ليلة سقوط ليفربول

على الرغم من السقوط المدوّي الجديد لليفربول

على الرغم من السقوط المدوّي الجديد لليفربول، والذي جاء بنتيجة (0-3) أمام كريستال بالاس في الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية، فقد تركزّ التعليقات والصور، على وجود النجم المصري محمد صلاح في مدرجات ملعب أنفيلد، بعد استبعاده بقرار فني من المدرب الهولندي آرني سلوت لإراحته.
 
وانتشرت صور لصلاح وهو يجلس مع زميله دومينيك سوبوسلاي، ويتناول فاكهة الأناناس، والتعليقات المتنوعة ومنها "ليفربول يتخلف أمام كريستال بالاس بهدفين وصلاح يستمتع بالأناناس"، و"الأناناس هو بالتأكيد أبرز ما في الليلة".
 

وكتب ثالث "لا تكفي لغة التحليل الرياضي للتعبير عن خيبة ليفربول ومرارة أرني سلوت، لكن هل يبدو محمد صلاح سعيدا بهزيمة ليفربول أمام كريستال بالاس"، و"المصري محمد صلاح خلال مباراة ليفربول وكريستال بالاس والنتيجة حاليا 0-3 لبالاس".
 

وتلقى ليفربول خمس هزائم في آخر ست مباريات في جميع المسابقات، ما يزيد الضغط على المدرب الهولندي وسط تساؤلات حول مستقبله مع الريدز.



مقالات ذات صلة

منتصف الليل.. سقوط سوريين من الطابق الرابع
2025-08-21

منتصف الليل.. سقوط سوريين من الطابق الرابع

تقارير تحليلية: هل يعود كلوب إلى ليفربول؟
2025-10-27

تقارير تحليلية: هل يعود كلوب إلى ليفربول؟

رئيس بنفيكا يسخر من ليفربول: بفضلهم فزنا باليانصيب
2025-10-25

رئيس بنفيكا يسخر من ليفربول: بفضلهم فزنا باليانصيب

ماذا يحصل في ليفربول؟ .. إنفاق قياسي و4 هزائم
2025-10-20

ماذا يحصل في ليفربول؟ .. إنفاق قياسي و4 هزائم

الأناناس بطل السهرة في ليلة سقوط ليفربول

رياضة

كرة القدم

ليفربول

محمد صلاح

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إيرادات قياسية لباريس سان جيرمان
ستاد ماراكانا على طاولة البيع

اقرأ ايضا في كرة القدم

هكتور: مفاجأة لاماسيا الجديدة
03:14

هكتور: مفاجأة لاماسيا الجديدة

وقّع "سوبر هاتريك" منح الكتلان أفضلية كاسحة

03:14

هكتور: مفاجأة لاماسيا الجديدة

وقّع "سوبر هاتريك" منح الكتلان أفضلية كاسحة

جيرمين ديفو وبرادلي: رابطة حياة
03:13

جيرمين ديفو وبرادلي: رابطة حياة

استعاد المهاجم الإنجليزي السابق تفاصيل قصته المؤثرة مع الطفل برادلي

03:13

جيرمين ديفو وبرادلي: رابطة حياة

استعاد المهاجم الإنجليزي السابق تفاصيل قصته المؤثرة مع الطفل برادلي

فيديو - ساكا يفاجئ طلاب مدرسته
03:12

فيديو - ساكا يفاجئ طلاب مدرسته

في لفتة لاقت تفاعلاً واسعاً

03:12

فيديو - ساكا يفاجئ طلاب مدرسته

في لفتة لاقت تفاعلاً واسعاً

اخترنا لك
هكتور: مفاجأة لاماسيا الجديدة
03:14
جيرمين ديفو وبرادلي: رابطة حياة
03:13
فيديو - ساكا يفاجئ طلاب مدرسته
03:12
ما هي صحّة التوتّر داخل ريال مدريد؟
03:09

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025