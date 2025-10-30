الأناناس بطل السهرة في ليلة سقوط ليفربول

على الرغم من السقوط المدوّي الجديد لليفربول

على الرغم من السقوط المدوّي الجديد لليفربول، والذي جاء بنتيجة (0-3) أمام كريستال بالاس في الدور الرابع من كأس الرابطة ، فقد تركزّ التعليقات والصور، على وجود النجم في مدرجات ملعب أنفيلد، بعد استبعاده بقرار فني من المدرب آرني لإراحته.

وانتشرت صور لصلاح وهو يجلس مع زميله دومينيك سوبوسلاي، ويتناول فاكهة الأناناس، والتعليقات المتنوعة ومنها " يتخلف أمام كريستال بالاس بهدفين وصلاح يستمتع بالأناناس"، و"الأناناس هو بالتأكيد أبرز ما في الليلة".



وكتب ثالث "لا تكفي لغة التحليل الرياضي للتعبير عن خيبة ليفربول ومرارة أرني سلوت، لكن هل يبدو سعيدا بهزيمة ليفربول أمام كريستال بالاس"، و" صلاح خلال مباراة ليفربول وكريستال بالاس والنتيجة حاليا 0-3 لبالاس".