إيرادات قياسية لباريس سان جيرمان

أعلن تحقيق رقمٍ قياسي في الإيرادات

أعلن تحقيق رقمٍ قياسي في الإيرادات، بلغ 837 مليون عن موسم 2024-2025، متجاوزا أعلى حصيلة سابقة في تاريخ النادي.

وأكد بيان النادي أنّ هذا الأداء المالي جاء على وقع موسم استثنائي تُوّج فيه الفريق بلقب إلى جانب الدوري الفرنسي والكأس المحلية والسوبر المحلي.

وأوضح أنّ الإيرادات التجارية بلغت 367 مليون يورو، فيما وصلت إيرادات "يوم المباراة" إلى 175 مليون يورو، مستفيداً من سلسلة نفاد تذاكر وصلت إلى 170 مباراة متتالية في "بارك دي برنس".

كما أشار النادي إلى نمو ملحوظ في قنوات البيع، إذ قفزت مبيعات المتجر الإلكتروني بنسبة +210%، وارتفعت مبيعات المتاجر الفعلية بنسبة +90% خلال الموسم نفسه.

وفي إطار ما وصفه النادي بـ"النمو المنضبط"، ذكر أنّ كتلة الأجور باتت "تحت 65% من الإيرادات" بعد أن كانت تتجاوز سابقًا 111%، في إشارة إلى تحسّن الامتثال للمعايير التنظيمية المالية المحلّيّة والأوروبّية.

كما أنّ الحصيلة القياسية هذا الموسم تتجاوز إيرادات الموسم الماضي (806 ملايين يورو)، رغم استمرار تسجيل عجز سنوي لم يكشف النادي عن قيمته، ويعزو سان جيرمان هذا الأداء إلى زخم النجاحات الرياضية وتوسّع قاعدة الشراكات والجماهير عالميا.

بهذه النتائج، يرسّخ مكانته بين الأندية الأعلى دخلًا عالميا، مع استمرار العمل على تعظيم العائدات غير المرتبطة بحقوق البث وتطوير استراتيجية النمو .







