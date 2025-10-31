الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - مؤشرات لتراجع برشلونة هذا الموسم

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - مؤشرات لتراجع برشلونة هذا الموسم
A-
A+

كرة القدم

2025-10-31 | 01:30
فيديو - مؤشرات لتراجع برشلونة هذا الموسم

لا يبدو برشلونة نسخة العام الماضي التي أبهرت تحت قيادة هانسي فليك

في موسم 2025-2026 الجاري، لا يبدو برشلونة نسخة العام الماضي التي أبهرت تحت قيادة هانسي فليك.
فبعد عشر جولات فقط، تتراكم الإشارات إلى تراجع في الفاعلية واتساع هامش التحديات أمام المدرب الألماني، بحسب قراءةٍ سردتها "ماركا". 
البداية من الحصاد: الفريق يملك 22 نقطة من 30 ممكنة، أي أقل بخمس نقاط عن الفترة ذاتها الموسم الماضي، مع ثباتٍ مقبول في الديار يقابله نزفٌ ملحوظ خارجها.
وعلى جدول الترتيب، تبدّلت الأدوار،من صدارةٍ بفرق ثلاث نقاط إلى مركزٍ ثانٍ يتأخر بخمس، والمنحنى الهجومي يؤكد الانخفاض، 25 هدفًا فقط مقابل 33 سابقا، فيما باتت الشباك أكثر عرضةً للاهتزاز بعد رحيل المدافع إنيغو مارتينيز.
فقد تلقّى الفريق 12 هدفا مقابل 10 في الموسم الماضي، وتجلّى ذلك في سلسلة تعثرات مبكرة خارج الأرض، بخسارتين أمام إشبيلية وريال مدريد وتعادلٍ مع رايو فايكانو، لتتحول "لعنة تشرين الثاني - نوفمبر" التاريخية إلى نسخة مبكرة في تشرين الأوّل - أكتوبر.
الإصابات تفاقم الصورة، غياب رافينيا، ليفاندوفسكي، داني أولمو، غارسيا، تير شتيغن، كريستنسن، بيدري وغافي تُربك الحراسة والبناء والإنهاء معاً.
وإلى جانب الإصابات، لم تبلغ بعض الأسماء مستواها المتوقع، وعلى رأسهم لامين يامال، وكذلك ليفاندوفسكي وكوندي، ويضاف إلى ذلك اضطراب النادي نفسه مع تنقل المباريات بين يوهان كرويف وأوليمبيك مونتجويك بدلا من كامب نو، ما نال من الاستقرار.



مقالات ذات صلة

هذا الموسم: برشلونة (13-7) ريال مدريد
2025-09-20

هذا الموسم: برشلونة (13-7) ريال مدريد

فيديو - برشلونة يستهل الموسم بمواجهة مايوركا ونجومه يُبرزون جمالهم
2025-08-16

فيديو - برشلونة يستهل الموسم بمواجهة مايوركا ونجومه يُبرزون جمالهم

سيدات برشلونة في أزمة: الفريق يبدأ الموسم بـ17 لاعبة فقط
2025-09-07

سيدات برشلونة في أزمة: الفريق يبدأ الموسم بـ17 لاعبة فقط

"بوكسينغ داي" استثنائي هذا الموسم
2025-10-29

"بوكسينغ داي" استثنائي هذا الموسم

فيديو - مؤشرات لتراجع برشلونة هذا الموسم

رياضة

كرة القدم

برشلونة

هانسي فليك

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فكرة مُبتكرة: سانتياغو برنابيو مساحة احتفالية في الميلاد
فيديو - الجمهور الأرجنتيني يُبهر وفريقه يخرج خالي الوفاض

اقرأ ايضا في كرة القدم

اتهامات بوريني الصادمة
01:42

اتهامات بوريني الصادمة

كان قريباً من مقاضاة أحد أنديته السابقة بدعوى "المعاملة المُجحفة"

01:42

اتهامات بوريني الصادمة

كان قريباً من مقاضاة أحد أنديته السابقة بدعوى "المعاملة المُجحفة"

مستشفى برشلونة مُكتظ بثمانية مصابين !!
01:41

مستشفى برشلونة مُكتظ بثمانية مصابين !!

8 مصابين في كتيبة المدرب الألماني هانسي فليك

01:41

مستشفى برشلونة مُكتظ بثمانية مصابين !!

8 مصابين في كتيبة المدرب الألماني هانسي فليك

من لاعب طموح إلى مواجهة الحياة بقدم واحدة
01:40

من لاعب طموح إلى مواجهة الحياة بقدم واحدة

فقد لاعب كرة القدم ساقه في حادث سيارة على الطريق السريع

01:40

من لاعب طموح إلى مواجهة الحياة بقدم واحدة

فقد لاعب كرة القدم ساقه في حادث سيارة على الطريق السريع

اخترنا لك
اتهامات بوريني الصادمة
01:42
مستشفى برشلونة مُكتظ بثمانية مصابين !!
01:41
من لاعب طموح إلى مواجهة الحياة بقدم واحدة
01:40
فليك يضم بديلاً لبيدري من برشلونة أثلتيك
01:35

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025