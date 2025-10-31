فيديو - مؤشرات لتراجع برشلونة هذا الموسم

في موسم 2025-2026 الجاري، لا يبدو نسخة العام الماضي التي أبهرت تحت قيادة هانسي .فبعد عشر جولات فقط، تتراكم الإشارات إلى تراجع في الفاعلية واتساع هامش التحديات أمام المدرب الألماني، بحسب قراءةٍ سردتها "ماركا".البداية من الحصاد: الفريق يملك 22 نقطة من 30 ممكنة، أي أقل بخمس نقاط عن الفترة ذاتها الموسم الماضي، مع ثباتٍ مقبول في يقابله نزفٌ ملحوظ خارجها.وعلى جدول الترتيب، تبدّلت الأدوار،من صدارةٍ بفرق ثلاث نقاط إلى مركزٍ ثانٍ يتأخر بخمس، والمنحنى الهجومي يؤكد الانخفاض، 25 هدفًا فقط مقابل 33 سابقا، فيما باتت الشباك أكثر عرضةً للاهتزاز بعد رحيل المدافع إنيغو مارتينيز.فقد تلقّى الفريق 12 هدفا مقابل 10 في الموسم الماضي، وتجلّى ذلك في سلسلة تعثرات مبكرة خارج ، بخسارتين أمام وريال وتعادلٍ مع رايو فايكانو، لتتحول "لعنة تشرين الثاني - نوفمبر" التاريخية إلى نسخة مبكرة في تشرين الأوّل - أكتوبر.الإصابات تفاقم الصورة، غياب رافينيا، ليفاندوفسكي، داني أولمو، غارسيا، تير شتيغن، كريستنسن، وغافي تُربك الحراسة والبناء والإنهاء معاً.وإلى جانب الإصابات، لم تبلغ بعض الأسماء مستواها المتوقع، وعلى رأسهم ، وكذلك ليفاندوفسكي وكوندي، ويضاف إلى ذلك اضطراب النادي نفسه مع تنقل المباريات بين يوهان كرويف وأوليمبيك مونتجويك بدلا من ، ما نال من الاستقرار.