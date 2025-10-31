الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فكرة مُبتكرة: سانتياغو برنابيو مساحة احتفالية في الميلاد

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فكرة مُبتكرة: سانتياغو برنابيو مساحة احتفالية في الميلاد
A-
A+

كرة القدم

2025-10-31 | 01:33
فكرة مُبتكرة: سانتياغو برنابيو مساحة احتفالية في الميلاد

سيكون مفتوحاً من 24 إلى 31 كانون الثاني – ديسمبر المقبل

سيتم تحويل ملعب ريال مدريد، استاد سانتياغو برنابيو، إلى مساحة احتفالية، حيث سيكون مفتوحاً من 24 إلى 31 كانون الثاني – ديسمبر المقبل، حيث يتمكن الزوار من الاستمتاع بالأضواء الباهرة والموسيقى الحية والعروض المذهلة، وفقاً لتقرير صحيفة ماركا.
تمثل هذه المبادرة وسيلة مبتكرة للنادي لتوليد إيرادات إضافية خلال فترة التوقف "الشتوي" للدوري، خاصة مع توقف جدول الحفلات الموسيقية في الملعب حالياً. 
ولا تزال السلطات المحلية في مدريد تراجع ما إذا كان البرنابيو المجدد يلتزم باللوائح الصوتية والضوضاء في المدينة، ما أدى إلى تأجيل عودة الفعاليات الموسيقية الكبرى.
في الوقت نفسه، يسعى ريال مدريد لاستغلال موسم الأعياد بأقصى قدر من خلال استقبال الجماهير والعائلات للاستمتاع بتجربة احتفالية فريدة داخل الملعب. 
ويخطط الغريم المحلي، أتلتيكو مدريد، لإقامة حدث مماثل في استاد واندا متروبوليتانو، ما يظهر أن الناديين يبحثان عن طرق مبتكرة للتواصل مع المجتمع وزيادة الإيرادات خلال فترة توقف كرة القدم في عيد الميلاد.



مقالات ذات صلة

زبون ينتقد "حيلة الإكرامية المقترَحة" في مطعم سانتياغو برنابيو
2025-10-06

زبون ينتقد "حيلة الإكرامية المقترَحة" في مطعم سانتياغو برنابيو

فيديو - مشاكل جديدة في ملعب سانتياغو برنابيو
2025-09-22

فيديو - مشاكل جديدة في ملعب سانتياغو برنابيو

محمد سلام يتصدر الترند في احتفالية وطن السلام بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي
2025-10-26

محمد سلام يتصدر الترند في احتفالية وطن السلام بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي

فيديو - ألعاب نارية احتفالية تصيب الهداف في مكان حساس
2025-08-09

فيديو - ألعاب نارية احتفالية تصيب الهداف في مكان حساس

فكرة مُبتكرة: سانتياغو برنابيو مساحة احتفالية في الميلاد

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

سانتياغو برنابيو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - الجدّ الذي حضر الكلاسيكو شخصياً لأول مرّة
فيديو - مؤشرات لتراجع برشلونة هذا الموسم

اقرأ ايضا في كرة القدم

اتهامات بوريني الصادمة
01:42

اتهامات بوريني الصادمة

كان قريباً من مقاضاة أحد أنديته السابقة بدعوى "المعاملة المُجحفة"

01:42

اتهامات بوريني الصادمة

كان قريباً من مقاضاة أحد أنديته السابقة بدعوى "المعاملة المُجحفة"

مستشفى برشلونة مُكتظ بثمانية مصابين !!
01:41

مستشفى برشلونة مُكتظ بثمانية مصابين !!

8 مصابين في كتيبة المدرب الألماني هانسي فليك

01:41

مستشفى برشلونة مُكتظ بثمانية مصابين !!

8 مصابين في كتيبة المدرب الألماني هانسي فليك

من لاعب طموح إلى مواجهة الحياة بقدم واحدة
01:40

من لاعب طموح إلى مواجهة الحياة بقدم واحدة

فقد لاعب كرة القدم ساقه في حادث سيارة على الطريق السريع

01:40

من لاعب طموح إلى مواجهة الحياة بقدم واحدة

فقد لاعب كرة القدم ساقه في حادث سيارة على الطريق السريع

اخترنا لك
اتهامات بوريني الصادمة
01:42
مستشفى برشلونة مُكتظ بثمانية مصابين !!
01:41
من لاعب طموح إلى مواجهة الحياة بقدم واحدة
01:40
فليك يضم بديلاً لبيدري من برشلونة أثلتيك
01:35

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025