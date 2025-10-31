فكرة مُبتكرة: سانتياغو برنابيو مساحة احتفالية في الميلاد

سيكون مفتوحاً من 24 إلى 31 الثاني – ديسمبر المقبل

سيتم تحويل ، استاد ، إلى مساحة احتفالية، حيث سيكون مفتوحاً من 24 إلى 31 الثاني – ديسمبر المقبل، حيث يتمكن الزوار من الاستمتاع بالأضواء الباهرة والموسيقى الحية والعروض المذهلة، وفقاً لتقرير صحيفة ماركا.

تمثل وسيلة مبتكرة للنادي لتوليد إيرادات إضافية خلال فترة التوقف "الشتوي" للدوري، خاصة مع توقف جدول الحفلات الموسيقية في الملعب حالياً.

ولا تزال السلطات المحلية في تراجع ما إذا كان البرنابيو المجدد يلتزم باللوائح الصوتية والضوضاء في المدينة، ما أدى إلى تأجيل عودة الفعاليات الموسيقية الكبرى.

في الوقت نفسه، يسعى لاستغلال موسم الأعياد بأقصى قدر من خلال استقبال الجماهير والعائلات للاستمتاع بتجربة احتفالية فريدة داخل الملعب.

ويخطط الغريم المحلي، ، لإقامة حدث مماثل في استاد واندا متروبوليتانو، ما يظهر أن الناديين يبحثان عن طرق مبتكرة للتواصل مع المجتمع وزيادة الإيرادات خلال فترة توقف في .







