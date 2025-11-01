ميسي يُربك انتخابات برشلونة

توتّر العلاقة بين الطرفين يعود إلى صيف 2021

أفادت صحيفة "ABC" أنّ حسم موقفه بالانخراط، بصورة غير مباشرة، في انتخابات رئاسة المقرّرة في 2026، من خلال دعم مرشّحٍ معارض لجوان لابورتا، على أن يكون الدعم مشروطًا بامتلاك المرشّح فرصا حقيقية للفوز.

وأضافت الصحيفة أنّ توتّر العلاقة بين الطرفين يعود إلى صيف 2021، حين كانت تجديدات عقد ميسي مُنجزة ومعلَّقة على التوقيع، قبل أن يتراجع لابورتا بحجّة الوضع المالي، وهي خطوةٌ يعتبرها محيط اللاعب خيانةً للثقة، ما ترك جرحا لم يلتئم رغم محاولات التهدئة اللاحقة.

وعلى الضفة المقابلة، تتحرّك منصّات من معارضي لابورتا لصياغة مرشّحٍ موحّد على منافسة الرئيس الحالي، وتعدّ ورقة ميسي عنصرا انتخابيا حاسما لتأثيره الرمزي والجماهيري الهائل في الكتالونية.

وتشير تقارير محلية إلى اجتماعات واتصالات في هذا الاتجاه، مع قناعةٍ لدى هذه الأطراف بأنّ انحياز ميسي العلني في الأيام قبل التصويت قد يُرجّح الكفّة.

وبحسب الصحيفة، فإنّ استحقاق 2026 يُنتظر إجراؤه بين منتصف آذار - ومنتصف حزيران - ، مع تأكيد لابورتا عزمه الترشّح لولاية ، ما يجعل أي إشارة من ميسي حدثا قادرا على إعادة رسم المشهد الانتخابي.

في المقابل، لا توجد حتى اللحظة تصريحات مباشرة من ميسي أو من النادي تُفصّل طبيعة هذا الانخراط، فيما كانت "كادينا سير" قد ذكرت سابقا أنّ اللاعب لا يستبعد القيام بلفتةٍ صريحة قبل الاقتراع إذا بدا لها أثرٌ فعلي.





