4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - هدف تاريخي مذهل لحارس مرمى كندا

فيديو - هدف تاريخي مذهل لحارس مرمى كندا
كرة القدم

2025-11-01 | 02:50
فيديو - هدف تاريخي مذهل لحارس مرمى كندا

انتزع منتخب كندا تعادلاً مثيراً (2-2) أمام إنجلترا

في لقطة نادرة، سجّل حارس المرمى كويلان روبرتس هدف التعادل في الدقيقة 87، لينتزع منتخب كندا تعادلاً مثيراً (2-2) أمام إنجلترا في كأس العالم تحت 17 سنة، ويحصد نقطة ثمينة في مرحلة المجموعات، وذلك في المباراة التي أُقيمت على ملعب "نويفو إيدالجو" بمدينة باتشوكا، ضمن المجموعة الثالثة
وجاء الهدف التاريخي من كرة طويلة سدّدها روبرتس من داخل نصف ملعبه، فارتدت على أرضية مبلّلة وتخطّت الجميع قبل أن تعانق الشباك فوق حارس إنجلترا.
أهمية اللقطة تتجاوز جمالها، فالهدف مثّل أول نقطة لكندا في تاريخ مشاركاتها بهذه الفئة السنية، كما أنه سُجّل كأول هدف لحارس مرمى في أي بطولة نهائية رسمية لـ"الفيفا" بنظام 11 لاعباً، وهو ما دفع الفيفا لوصفه بـ"التاريخي".
وكان منتخب إنجلترا قد تقدّم عبر آدم مورغان مطلع الشوط الثاني (46)، قبل أن يعادل سادي جلالي لكندا (50). 
وأعاد البديل بلير تورغوت إنجلترا للمقدمة (77)، إلى أن دوّن روبرتس اسمه في سجلات البطولة بهدف التعادل (87) القاتل.


فيديو - هدف تاريخي مذهل لحارس مرمى كندا

رياضة

كرة القدم

كويلان روبرتس

منتخب كندا

كأس العالم تحت 17 سنة

