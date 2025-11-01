فيديو - هدف تاريخي مذهل لحارس مرمى كندا

🇨🇦 Canada were losing to England in the 87th minute of a #U17WC match...



في لقطة نادرة، سجّل حارس المرمى كويلان هدف التعادل في الدقيقة 87، لينتزع منتخب تعادلاً مثيراً (2-2) أمام في تحت 17 سنة، ويحصد نقطة ثمينة في مرحلة ، وذلك في المباراة التي أُقيمت على ملعب "نويفو إيدالجو" بمدينة باتشوكا، ضمن .وجاء الهدف التاريخي من كرة طويلة سدّدها روبرتس من داخل نصف ملعبه، فارتدت على أرضية مبلّلة وتخطّت الجميع قبل أن تعانق الشباك فوق حارس إنجلترا.أهمية اللقطة تتجاوز جمالها، فالهدف مثّل أول نقطة لكندا في تاريخ مشاركاتها بهذه الفئة السنية، كما أنه سُجّل كأول هدف لحارس مرمى في أي بطولة نهائية رسمية لـ" " بنظام 11 لاعباً، وهو ما دفع الفيفا لوصفه بـ"التاريخي".وكان منتخب إنجلترا قد تقدّم عبر آدم مطلع الشوط الثاني (46)، قبل أن يعادل سادي لكندا (50).وأعاد البديل بلير تورغوت إنجلترا للمقدمة (77)، إلى أن دوّن روبرتس اسمه في سجلات البطولة بهدف التعادل (87) القاتل.