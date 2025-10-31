الأخبار
اتهامات بوريني الصادمة

اتهامات بوريني الصادمة
كرة القدم

2025-10-31 | 01:42
اتهامات بوريني الصادمة

كان قريباً من مقاضاة أحد أنديته السابقة بدعوى "المعاملة المُجحفة"

كشف المهاجم الإيطالي فابيو بوريني، أنّه كان قريباً من مقاضاة أحد أنديته السابقة بدعوى "المعاملة المُجحفة"، زاعما أنّ النادي رفض توفير الطعام له وأجبره على التدرّب منفردا في أوقات مختلفة، حين لم يكن يحصل على دقائق كافية للمشاركة.
وقال بوريني، إنّ قرار إبعاده اتُّخذ من قِبل مدير رياضي قبل حتى أن يلتقيه، مضيفا أنّه جُرّد من الاندماج مع المجموعة، وأنّه امتلك كل الأوراق” للجوء إلى القضاء
وأوضح بوريني أنّ لاعبا زميلاً مرّ بتجربة مشابهة نصحه بالابتعاد للتعافي، قبل أن يشعر مؤخرا بأنّ مشاعر التعافي بدأت تعود.
المهاجم البالغ 34 عامًا، الذي مرّ سابقًا بتجارب مع تشيلسي وسندرلاند وليفربول حيث كان أول صفقات بريندان رودجرز، عاد هذا الموسم إلى إنجلترا عبر سالفورد سيتي (الدرجة الرابعة) المملوك لغاري نيفيل وديفيد بيكهام، وقد شارك حتى الآن في مباراتين بمجموع 40 دقيقة دون أن يهزّ الشباك.
وكان بوريني قد غادر إنجلترا عام 2018 إلى إيطاليا، فمرّ بميلان وهيلاس فيرونا، ثم فاتح قرة جمرك التركي، قبل انتقاله إلى سامبدوريا عام 2023 حيث سجّل تسعة أهداف في موسمه الأوّل، لكنّه تراجع في ترتيب الاختيارات بالموسم التالي عقب تغييرات إدارية داخلية.



اتهامات بوريني الصادمة

رياضة

كرة القدم

فابيو بوريني

سامبدوريا

