اتهامات بوريني الصادمة

كان قريباً من مقاضاة أحد أنديته السابقة بدعوى "المعاملة المُجحفة"

كشف المهاجم فابيو بوريني، أنّه كان قريباً من مقاضاة أحد أنديته السابقة بدعوى "المعاملة المُجحفة"، زاعما أنّ النادي رفض توفير الطعام له وأجبره على التدرّب منفردا في أوقات مختلفة، حين لم يكن يحصل على دقائق كافية للمشاركة.

وقال بوريني، إنّ قرار إبعاده اتُّخذ من قِبل مدير قبل حتى أن يلتقيه، مضيفا أنّه جُرّد من الاندماج مع المجموعة، وأنّه امتلك كل الأوراق” للجوء إلى .

وأوضح بوريني أنّ لاعبا زميلاً مرّ بتجربة مشابهة نصحه بالابتعاد للتعافي، قبل أن يشعر مؤخرا بأنّ مشاعر التعافي بدأت تعود.

المهاجم البالغ 34 عامًا، الذي مرّ سابقًا بتجارب مع وسندرلاند وليفربول حيث كان أول صفقات بريندان رودجرز، عاد هذا الموسم إلى عبر سالفورد سيتي (الدرجة الرابعة) المملوك لغاري نيفيل وديفيد بيكهام، وقد شارك حتى الآن في مباراتين بمجموع 40 دقيقة دون أن يهزّ الشباك.

وكان بوريني قد غادر إنجلترا عام 2018 إلى ، فمرّ بميلان وهيلاس فيرونا، ثم فاتح قرة جمرك ، قبل انتقاله إلى سامبدوريا عام 2023 حيث سجّل تسعة أهداف في موسمه الأوّل، لكنّه تراجع في ترتيب الاختيارات بالموسم التالي عقب تغييرات إدارية داخلية.







