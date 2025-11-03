الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
إحصاءات أرسنال هذا الموسم لا تُصدّق

إحصاءات أرسنال هذا الموسم لا تُصدّق
كرة القدم

2025-11-03 | 00:18
إحصاءات أرسنال هذا الموسم لا تُصدّق

مرمى "المدفعجية" لم يتعرض الا لهجمة واحدة فقط

إحصاءات أرسنال هذا الموسم لا تُصدّق، فقد أظهرت المباريات الأربع الأخيرة، أن مرمى "المدفعجية" لم يتعرض الا لهجمة واحدة فقط، لم تكن مؤثرة.
فخلال المباريات الأربع الأخيرة، لم يتعرّض مرمى أرسنال في مواجهة وست هام وفولهام وبيرنلي وكريستال بالاس الا لهجمة واحدة، في المباراة أمام الأخير.
أضف إلى ذلك، أن دافيد رايا، حارس المرمى الإسباني في أرسنال، حافظ على نظافة شباك فريقه في 7 من آخر 10 مباريات لعبها مع الفريق.
ويتصدر أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة جمعها من 8 انتصارات وتعادل وخسارة، وهو يبتعد بست نقاط عن مانشستر سيتي، وسبعة عن كل من ليفربول وبورنموث.



