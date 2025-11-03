إحصاءات أرسنال هذا الموسم لا تُصدّق

مرمى "المدفعجية" لم يتعرض الا لهجمة واحدة فقط

إحصاءات هذا الموسم لا تُصدّق، فقد أظهرت المباريات الأربع ، أن مرمى "المدفعجية" لم يتعرض الا لهجمة واحدة فقط، لم تكن مؤثرة.

فخلال المباريات الأربع الأخيرة، لم يتعرّض مرمى أرسنال في مواجهة وست هام وفولهام وبيرنلي وكريستال بالاس الا لهجمة واحدة، في المباراة أمام الأخير.

أضف إلى ذلك، أن ، حارس المرمى الإسباني في أرسنال، حافظ على نظافة شباك فريقه في 7 من آخر 10 مباريات لعبها مع الفريق.

ويتصدر أرسنال برصيد 25 نقطة جمعها من 8 انتصارات وتعادل وخسارة، وهو يبتعد بست نقاط عن ، وسبعة عن كل من وبورنموث.







