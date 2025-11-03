الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - وحدهما على المُدرّج بين أنصار ريال سوسييداد

كرة القدم

2025-11-03 | 00:20
فيديو - وحدهما على المُدرّج بين أنصار ريال سوسييداد

انتهى ديربي الباسك الى فوز صعب لريال سوسييداد على جاره أتليتك بلباو

أول أمس السبت، انتهى ديربي الباسك، ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري الاسباني، الى فوز صعب لريال سوسييداد على جاره أتليتك بلباو (3-2)، حيث جاء هدف الفوز في الدقيقة (90+2).
ولم يُبدّل الفوز من موقع الفريقين المتأخر في الترتيب، حيث يحتل ريال سوسييداد المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة، فيما يحتل أتليتك بلباو المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.
وخلال احتفالات ريال سوسييداد على المُدرّجات، رصدت عدسات الكاميرات، اثنين من أنصار الفريق الخاسر جالسين على مقعديهما، متوسطين جماهير سوسييداد التي كانت ترقص مُديرة ظهرها للميدان.


مقالات ذات صلة

غارات اسرائيلية على أطراف بلدة انصار (فيديو)
2025-09-11

غارات اسرائيلية على أطراف بلدة انصار (فيديو)

نادر الاتات لاول مرة على مدرج قلعة بعلبك الشهير في مهرجان "فرح بعلبك"
2025-08-20

نادر الاتات لاول مرة على مدرج قلعة بعلبك الشهير في مهرجان "فرح بعلبك"

فيديو - نجوم ريال مدريد وسيارات BMW
2025-10-17

فيديو - نجوم ريال مدريد وسيارات BMW

فيديو - قائد مانشستر يونايتد احتفل بعيد نجله بنكهة ريال مدريد
2025-09-13

فيديو - قائد مانشستر يونايتد احتفل بعيد نجله بنكهة ريال مدريد

فيديو - وحدهما على المُدرّج بين أنصار ريال سوسييداد

رياضة

كرة القدم

ديربي الباسك

الدوري الاسباني

ريال سوسييداد

أتليتك بلباو

فيديو - تلامذة فيتناميون يستعيدون مشهدية رفع ميسي لكأس العالم
00:24

فيديو - تلامذة فيتناميون يستعيدون مشهدية رفع ميسي لكأس العالم

قدّم تلامذة في إحدى المدارس في فيتنام مشهدية ملفتة

00:24

فيديو - تلامذة فيتناميون يستعيدون مشهدية رفع ميسي لكأس العالم

قدّم تلامذة في إحدى المدارس في فيتنام مشهدية ملفتة

من حامل كأس العالم الى قمّة العالم !!
00:22

من حامل كأس العالم الى قمّة العالم !!

تسلّق أعلى قمة في جمهورية التشيك

00:22

من حامل كأس العالم الى قمّة العالم !!

تسلّق أعلى قمة في جمهورية التشيك

نوتنغهام فورست يدعم مصابي قطار هنتنغدون
00:21

نوتنغهام فورست يدعم مصابي قطار هنتنغدون

حادث الطعن وقع على متن قطارٍ قرب محطة هنتنغدون

00:21

نوتنغهام فورست يدعم مصابي قطار هنتنغدون

حادث الطعن وقع على متن قطارٍ قرب محطة هنتنغدون

فيديو - تلامذة فيتناميون يستعيدون مشهدية رفع ميسي لكأس العالم
00:24
من حامل كأس العالم الى قمّة العالم !!
00:22
نوتنغهام فورست يدعم مصابي قطار هنتنغدون
00:21
إحصاءات أرسنال هذا الموسم لا تُصدّق
00:18

