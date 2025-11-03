فيديو - وحدهما على المُدرّج بين أنصار ريال سوسييداد

In the Basque Derby, two Athletic Club fans got caught up in the celebrations. 😂 pic.twitter.com/o1pm1oJToj — EuroFoot (@eurofootcom) November 2, 2025

أول أمس السبت، انتهى الباسك، ضمن الجولة الحادية عشر من ، الى فوز صعب لريال سوسييداد على جاره أتليتك (3-2)، حيث جاء هدف الفوز في الدقيقة (90+2).ولم يُبدّل الفوز من موقع الفريقين المتأخر في الترتيب، حيث يحتل سوسييداد المركز برصيد 12 نقطة، فيما يحتل أتليتك بلباو المركز برصيد 14 نقطة.وخلال احتفالات ريال سوسييداد على المُدرّجات، رصدت عدسات الكاميرات، اثنين من الفريق الخاسر جالسين على مقعديهما، متوسطين جماهير سوسييداد التي كانت ترقص مُديرة ظهرها للميدان.