فيديو - وحدهما على المُدرّج بين أنصار ريال سوسييداد

أول أمس السبت، انتهى ديربي
الباسك، ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري الاسباني
، الى فوز صعب لريال سوسييداد على جاره أتليتك بلباو
(3-2)، حيث جاء هدف الفوز في الدقيقة (90+2).
ولم يُبدّل الفوز من موقع الفريقين المتأخر في الترتيب، حيث يحتل ريال
سوسييداد المركز الرابع عشر
برصيد 12 نقطة، فيما يحتل أتليتك بلباو المركز الحادي عشر
برصيد 14 نقطة.
وخلال احتفالات ريال سوسييداد على المُدرّجات، رصدت عدسات الكاميرات، اثنين من أنصار
الفريق الخاسر جالسين على مقعديهما، متوسطين جماهير سوسييداد التي كانت ترقص مُديرة ظهرها للميدان.