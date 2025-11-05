الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

أوجاع المواهب في الليغا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أوجاع المواهب في الليغا
A-
A+

كرة القدم

2025-11-05 | 00:58
أوجاع المواهب في الليغا

تعرّض ثلاثة من ألمع مواهب الدوري الإسباني هذا الموسم لذات المشكلة

تعرّض ثلاثة من ألمع مواهب الدوري الإسباني هذا الموسم لذات المشكلة العضلية المُزعجة: الفتق الرياضي - آلام العانة (Pubalgia)، بعد أن أعلن ريال مدريد رسميا إصابة الأرجنتيني الشاب فرانكو ماستانتونو بالـ"بوبالجيا" اثر فحوصٍ طبية في فالديبيباس، من دون جدول زمني دقيق للعودة. 
وفي أتلتيك بلباو، كشف تقريرٌ طبي سابق في نيسان - أبريل أنّ نيكو ويليامز يعاني "فتقا رياضيا" أبعده عن مواجهة ريال مدريد وقتها، قبل أن تتجدّد المتاعب العضلية في الخريف مع إصابةٍ مُعتدلة في مُقرِّب الفخذ الأيسر، وذكرت تقارير أنّ اللاعب عانى أيضا من متاعب في منطقة العانة خلال الشهور الماضية.
أمّا لامين يامال مع برشلونة، فمشكلته تحوّلت إلى "ملفٍّ طبي" يُدار يوما بيوم بعد نوبات ألم متكرّرة في منطقة العانة منذ أيلول - سبتمبر، وقد حذّر مختصون من تحوّلها إلى حالة مزمنة إذا لم تُدار بالراحة والعلاج الطبيعي.
طبيا، ترتبط "البوبالجيا" بتحميلٍ زائد على عضلات جدار البطن والمقرّبات، وما حول ارتكاز العانة، وتُفاقمها كثافة المباريات وقلّة فترات التعافي، وهي عوامل تضرب المواهب الصغيرة أكثر مع ازدياد الدقائق والضغوط.
ولهذا، تتجه الأندية إلى بروتوكولات محافظة، كتخفيف الأحمال، علاج طبيعي وتقوية محورية، وأحيانا الجراحة ، ففي حالة يامال ، تُشير التقارير إلى إدارةٍ حذرة للدقائق وتجنّب الاستدعاءات الدوليّة لإتاحة التعافي الكامل.
بينما يتعامل ريال مدريد مع ملفّ ماستانتونو بمنطق "عدم استعجال العودة"، ويوازن بلباو بين حاجة الفريق ووقاية ويليامز على المدى الطويل.
الخلاصة أنّ تزامن إصابة ثلاثة نجوم شبّان بالمتلازمة نفسها يسلّط الضوء على عدد المباريات، ويعيد طرح سؤال التوازن بين التطوير السريع للمواهب وحماية مساراتهم المهنية من الإصابات المتكرّرة.


مقالات ذات صلة

الليغا تحذّر برشلونة بشأن تسجيل لاعبه الشاب
2025-09-02

الليغا تحذّر برشلونة بشأن تسجيل لاعبه الشاب

تاريخ كندي في "الليغا" يكتبه نجم فياريال
2025-08-24

تاريخ كندي في "الليغا" يكتبه نجم فياريال

ريال مدريد يراقب موهبة بورتو
2025-10-14

ريال مدريد يراقب موهبة بورتو

فيديو - جديد مواهب لاماسيا في برشلونة
2025-10-13

فيديو - جديد مواهب لاماسيا في برشلونة

أوجاع المواهب في الليغا

رياضة

كرة القدم

فرانكو ماستانتونو

نيكو ويليامز

لامين يامال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
سير ديفيد بيكهام يتوشّح الفروسية
النادي الذي عاد إلى الكرة الأوروبية بعد 35 عاماً

اقرأ ايضا في كرة القدم

سير ديفيد بيكهام يتوشّح الفروسية
01:23

سير ديفيد بيكهام يتوشّح الفروسية

بعد تقليده وسام الفروسية في قلعة وندسور

01:23

سير ديفيد بيكهام يتوشّح الفروسية

بعد تقليده وسام الفروسية في قلعة وندسور

النادي الذي عاد إلى الكرة الأوروبية بعد 35 عاماً
00:57

النادي الذي عاد إلى الكرة الأوروبية بعد 35 عاماً

واحدةً من أكثر قصص الموسم إثارة في الكرة السويدية

00:57

النادي الذي عاد إلى الكرة الأوروبية بعد 35 عاماً

واحدةً من أكثر قصص الموسم إثارة في الكرة السويدية

أعجوبة تركية .. من الدرجة الخامسة الى صدارة الثانية
00:56

أعجوبة تركية .. من الدرجة الخامسة الى صدارة الثانية

يسجّل نادي إسنلر إروكسبور واحدة من أسرع قصص الارتقاء في كرة القدم

00:56

أعجوبة تركية .. من الدرجة الخامسة الى صدارة الثانية

يسجّل نادي إسنلر إروكسبور واحدة من أسرع قصص الارتقاء في كرة القدم

اخترنا لك
سير ديفيد بيكهام يتوشّح الفروسية
01:23
النادي الذي عاد إلى الكرة الأوروبية بعد 35 عاماً
00:57
أعجوبة تركية .. من الدرجة الخامسة الى صدارة الثانية
00:56
لاعب إنجليزي يتعرّض للطعن
00:54

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025