سير ديفيد بيكهام يتوشّح الفروسية

بعد تقليده وسام الفروسية في قلعة وندسور

نال ديفيد بيكهام، أسطورة والمنتخب الإنجليزي، لقب "سير" بعد تقليده وسام الفروسية في قلعة وندسور، تكريما لمسيرته الرياضية وإسهاماته الخيرية.

وجاء الوسام ضمن قائمة تكريمات عيد ميلاد الملك تشارلز الثالثة في حزيران - يونيو الماضي، وخلال المراسم البروتوكولية، جثا بيكهام على ركبته اليمنى وتلقّى اللمسة بالسيف على الكتفين وفق التقليد الملكي، فيما رافقته زوجته فيكتوريا التي بات يُشار إليها رسميا بلقب "ليدي بيكهام".

ويُعدّ بيكهام أحد أبرز الوجوه التي ربطت بين والعمل المجتمعي، إذ أسهم في ملف استضافة لأولمبياد 2012، وشغل دور سفير للنوايا الحسنة لدى "اليونيسف" على مدى نحو عقدين، كما تعاون منذ 2024 مع "مؤسسة الملك" الداعمة للمشروعات التعليمية.

وأكّد النجم الخمسيني أنّ هذا التكريم يمثّل "لحظة الفخر الأكبر" في حياته، لِما يحمله من اعتراف بقيمة ما قدّمه في الملاعب وخارجها.

بدأ بيكهام مسيرته في عام 1995، وكان عنصرا حاسما في تتويج يونايتد بلقب 1999، وجمع طوال مشواره البطولي ستة ألقاب وكأسين محليين قبل اعتزاله في 2013.

وبفضل حضوره الجماهيري وقدرته على التأثير، يرى أنّ صورته العامة باتت أداة فعّالة لدعم الإنسانية، ما يعزّز رسالته بعد نيله أرفع الأوسمة .





