النادي الذي عاد إلى الكرة الأوروبية بعد 35 عاماً

واحدةً من أكثر قصص الموسم إثارة في السويدية

سطّر نادي غايس (GAIS) واحدةً من أكثر قصص الموسم إثارة في السويدية، بعدما أنهى مشواره في في المركز الثالث ليحجز بطاقةً إلى التصفيات الأوروبية للمرة الأولى منذ عام 1990، بعد التعادل (1-1) مع أوستر.

نتيجةٌ كانت كافية بفضل تعادل دجورغاردن مع جاره إيفك يوتبوري، لتتفجّر احتفالات غايس مع جماهيره فور صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة، ضمن غايس خوض التصفيات المؤهّلة لدوري صيف 2026، في عودة تاريخية إلى المشاركات القارية بعد غياب دام 35 عاما منذ ظهوره الأخير في كأس موسم 1990-1991.

رحلة غايس نحو المنصّة الأوروبية تضاعفت قيمتها بالنظر إلى مسار الفريق في الأعوام ، فقبل ثلاثة مواسم فقط كان ينافس في الدرجة الثالثة، قبل أن يصعد سريعا ويثبت أقدامه بين الكبار، ويعتلي هذا الموسم المراكز المؤهِّلة للتصفيات القارّيّة.

ويأتي إنجاز غايس في موسم خطف فيه ميالبي الأضواء بفوزه التاريخي بلقب الدوري لأول مرة في تاريخه بعد انتصار خارج على يوتبوري، ما رسّخ صورة 2025 كعام المفاجآت في الكرة السويدية.







