ماريسكا يُدوِّر نصفَ تشكيلته في كلّ مباراة

أسئلة حول الاستقرار منذ تولّي إنزو ماريسكا المهمة

عاد تشيلسي إلى أرض الواقع بتعادلٍه (2-2) مع قره باغ في ، في نتيجةٌ عمّقت أسئلة الاستقرار منذ تولّي إنزو ماريسكا المهمة.

الفكرة الأبرز هذا الموسم أنّ المدرب يُبدّل ما يقارب نصف التشكيلة في كلّ مباراة، باحثا عن توازنٍ بين جاهزية اللاعبين واستمرارية النتائج، لكنّ شبح الإصابات ضيّق الخيارات، كول ، وإنزو فيرنانديز، وليام ديلاپ غابوا لفترات مؤثرة.

كذلك، يعيش روميو لافيا استثنائية بأرقام صادمة، عشر إصابات، و495 يوما بعيدا عن الملاعب، و77 مباراة مهدورة، و29 دقيقة فقط بقميص "البلوز".

ويعزو ماريسكا تراكم الإصابات إلى تحضيراتٍ صيفية مختزلة بعد التتويج بكأس للأندية في ، مؤكّدا أنّ المداورة باتت ضرورة لتفادي انتكاسات أكثر من كونها خيارا تكتيكيا.

وعلى مستوى النتائج، مزج تشيلسي انتصارين بارزين على وتوتنهام بهزائم أمام وبرايتون وسندرلاند ليستقرّ في المركز السابع.

وبلغت تغييرات التشكيلة الأساسية 85 تغييرا حتى الآن، مكسبها إبقاء عناصر مهدّدة بالإصابة مثل ريس جيمس وبيدرو نيتو ضمن نطاق الجاهزية، لكّن ثمنها اهتزاز الإيقاع، وتعذّر بناء سلسلة أداء مستقرة.

وتُبرز تجارب القمّة قيمة خطٍّ خلفي ثابت، فمدرب أرسنال ميكيل أرتيتا، ورغم 67 تغييرا يحافظ غالبا على صليبا وغابرييل، وجوارديولا استقرّ على دياز وغفارديول.

في المقابل، كلّفت هفوات جاريل هاتو وتريفوه تشالوبا نقاطًا ثمينة، ما يضاعف ضغط الدروس على ماريسكا لإيجاد توازنٍ أدقّ بين الإراحة والثبات.







