الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

ماريسكا يُدوِّر نصفَ تشكيلته في كلّ مباراة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ماريسكا يُدوِّر نصفَ تشكيلته في كلّ مباراة
A-
A+

كرة القدم

2025-11-07 | 00:24
ماريسكا يُدوِّر نصفَ تشكيلته في كلّ مباراة

أسئلة حول الاستقرار منذ تولّي إنزو ماريسكا المهمة

عاد تشيلسي إلى أرض الواقع بتعادلٍه (2-2) مع قره باغ في دوري أبطال أوروبا، في نتيجةٌ عمّقت أسئلة الاستقرار منذ تولّي إنزو ماريسكا المهمة. 
الفكرة الأبرز هذا الموسم أنّ المدرب يُبدّل ما يقارب نصف التشكيلة في كلّ مباراة، باحثا عن توازنٍ بين جاهزية اللاعبين واستمرارية النتائج، لكنّ شبح الإصابات ضيّق الخيارات، كول بالمر، وإنزو فيرنانديز، وليام ديلاپ غابوا لفترات مؤثرة.
كذلك، يعيش روميو لافيا حالة استثنائية بأرقام صادمة، عشر إصابات، و495 يوما بعيدا عن الملاعب، و77 مباراة مهدورة، و29 دقيقة فقط بقميص "البلوز".
ويعزو ماريسكا تراكم الإصابات إلى تحضيراتٍ صيفية مختزلة بعد التتويج بكأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، مؤكّدا أنّ المداورة باتت ضرورة لتفادي انتكاسات جديدة أكثر من كونها خيارا تكتيكيا.
وعلى مستوى النتائج، مزج تشيلسي انتصارين بارزين على ليفربول وتوتنهام بهزائم أمام مانشستر يونايتد وبرايتون وسندرلاند ليستقرّ في المركز السابع. 
وبلغت تغييرات التشكيلة الأساسية 85 تغييرا حتى الآن، مكسبها إبقاء عناصر مهدّدة بالإصابة مثل ريس جيمس وبيدرو نيتو ضمن نطاق الجاهزية، لكّن ثمنها اهتزاز الإيقاع، وتعذّر بناء سلسلة أداء مستقرة.
وتُبرز تجارب القمّة قيمة خطٍّ خلفي ثابت، فمدرب أرسنال ميكيل أرتيتا، ورغم 67 تغييرا يحافظ غالبا على الثنائي صليبا وغابرييل، وجوارديولا استقرّ على دياز وغفارديول.
في المقابل، كلّفت هفوات جاريل هاتو وتريفوه تشالوبا نقاطًا ثمينة، ما يضاعف ضغط الدروس على ماريسكا لإيجاد توازنٍ أدقّ بين الإراحة والثبات.



مقالات ذات صلة

وفاة مدرّب صربي خلال مباراة فريقه
2025-11-05

وفاة مدرّب صربي خلال مباراة فريقه

كتالونيا تواجه فلسطين .. مباراة لدعم غزّة في مونتجويك
2025-11-05

كتالونيا تواجه فلسطين .. مباراة لدعم غزّة في مونتجويك

اعتداء جماعي يوقف مباراة كرة قدم
2025-11-01

اعتداء جماعي يوقف مباراة كرة قدم

فيديو - عراك بين لاعبين ومشجعين يوقف مباراة
2025-10-20

فيديو - عراك بين لاعبين ومشجعين يوقف مباراة

ماريسكا يُدوِّر نصفَ تشكيلته في كلّ مباراة

رياضة

كرة القدم

تشيلسي

إنزو ماريسكا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيل فودين لاعبٌ مذهل يعمل بصمت وأرقامه مدهشة
سيتي ويويفا يمنعان دخول كاراغر إلى مدرّج الضيوف

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - استقبال خرافي لميسي في حضور الرئيس ترامب
00:38

فيديو - استقبال خرافي لميسي في حضور الرئيس ترامب

عُقد America Business Forum في مدينة ميامي

00:38

فيديو - استقبال خرافي لميسي في حضور الرئيس ترامب

عُقد America Business Forum في مدينة ميامي

هل تصدق؟ .. الأندية الإنجليزية تكتسح نظيرتها الاسبانية
00:26

هل تصدق؟ .. الأندية الإنجليزية تكتسح نظيرتها الاسبانية

اكتساح الأندية الإنجليزية لنظيرتها الاسبانية

00:26

هل تصدق؟ .. الأندية الإنجليزية تكتسح نظيرتها الاسبانية

اكتساح الأندية الإنجليزية لنظيرتها الاسبانية

فيل فودين لاعبٌ مذهل يعمل بصمت وأرقامه مدهشة
00:25

فيل فودين لاعبٌ مذهل يعمل بصمت وأرقامه مدهشة

رفع فودين رصيده من الأهداف الى 104

00:25

فيل فودين لاعبٌ مذهل يعمل بصمت وأرقامه مدهشة

رفع فودين رصيده من الأهداف الى 104

اخترنا لك
فيديو - استقبال خرافي لميسي في حضور الرئيس ترامب
00:38
هل تصدق؟ .. الأندية الإنجليزية تكتسح نظيرتها الاسبانية
00:26
فيل فودين لاعبٌ مذهل يعمل بصمت وأرقامه مدهشة
00:25
سيتي ويويفا يمنعان دخول كاراغر إلى مدرّج الضيوف
00:23

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025