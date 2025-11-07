سيتي ويويفا يمنعان دخول كاراغر إلى مدرّج الضيوف

مُنِع كاراغر من دخول المدرّج المخصّص لجماهير بوروسيا دورتموند في ملعب خلال مواجهة أمام ، بعدما تقدّم في مسيرة جماهيرية من وسط إلى الملعب.

وصدر القرار بالتنسيق بين (يويفا) ومانشستر سيتي، اذ الأوّل رأى أنّ اعتماداته الإعلامية لا تخوّله مغادرة منطقة الصحافة للجلوس وسط الجماهير، فيما اعتبر النادي المضيف أنّ وجود مدافع السابق بين الفريق الزائر قد يكون مستفزّا ويُحدث توّترا، فضلًا عن حساسّية ظهوره لاحقا في الممرّات لإجراء مقابلاتٍ مع لاعبي سيتي بعد دعمه للمنافس طوال اللقاء.

كاراغر اندمج مع جماهير دورتموند في المسير إلى الملعب، وحمل وشاحا أصفر، وردّد الأهازيج، وتناول البيرة، ورفع شعلة صفراء للحظات، وأوضح لزملائه كايت سكوت وميكا ريتشاردز وتييري هنري أنّه استمتع بالأجواء.

ومع الإشارةٍ إلى قلق الجماهير من إرلينغ هالاند، ومراهنتهم على سيرهو جيراسي لإزعاج دفاع سيتي، انتهت الأمسية بلا احتفالات من جانب الضيوف بعد فوز سيتي (4-1).

يُذكر أنّ كاراغر اعترف عقب ليلة دورتموند السابقة بتعرّضه لصداعٍ إثر ثماني كؤوس بيرة، وأن بعض مقابلاته حينها أثارت جدلًا على خلفية طابعها غير التقليدي.





