الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

إنجازات هالاند تتفوّق على عدد مبارياته

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
إنجازات هالاند تتفوّق على عدد مبارياته
A-
A+

كرة القدم

2025-11-08 | 03:43
إنجازات هالاند تتفوّق على عدد مبارياته

وصل إرلينغ هالاند إلى حاجزٍ جديد في مسيرته

في إنجازٍ لافت، وصل إرلينغ هالاند إلى حاجزٍ جديد في مسيرته، بعدما بات مجموع مساهماته التهديفية (أهداف + تمريرات حاسمة) يفوق عدد مبارياته الرسمية.
فقد رفع الدولي النرويجي رصيده إلى 394 مساهمة هجومية مقابل 393 مباراة، وتشير الأرقام إلى أنّ حصيلته الحالية تبلغ 330 هدفا و64 تمريرة حاسمة عبر الأندية والمنتخب، ليُسجِّل معدلا يفوق مساهمة واحدة في كل مباراة منذ بداية مسيرته الاحترافية. 
ويأتي هذا الإنجاز بالتوازي مع انطلاقة قوية هذا الموسم مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجّل هالاند 13 هدفا وقدّم تمريرة حاسمة خلال 10 مباريات في البريميرليغ 2025-2026، ليُكرِّس صدارته لقوائم التهديف في الموسم الجاري.
كما أنّ هالاند يملك 98 هدفا في 107 مباريات بالبريميرليغ منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي، ما يعكس استمرارية معدلاته الاستثنائية أمام المرمى.  
وتُعزِّز هذه الأرقام المسار التصاعدي للاعب البالغ 25 عاما، الذي كان قد وصل إلى الهدف رقم 300 في مسيرته خلال حزيران - يونيو الماضي، قبل أن يواصل توسيع الفارق بين عدد مساهماته وعدد مبارياته خلال الخريف.
وبذلك، يُرسِّخ هالاند موقعه بين أكثر المهاجمين تأثيرا في كرة القدم الحديثة، مع حفاظه على نسق تهديفي مرتفع في مختلف البطولات مع النادي والمنتخب.


مقالات ذات صلة

هالاند يتفوّق على ميسي ورونالدو
2025-10-24

هالاند يتفوّق على ميسي ورونالدو

الفرق الصاعدة تتفوق على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
2025-08-25

الفرق الصاعدة تتفوق على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وزيرة الشباب والرياضة كرّمت رياضيين حققوا انجازات
2025-10-12

وزيرة الشباب والرياضة كرّمت رياضيين حققوا انجازات

إنجازات هالاند تتفوّق على عدد مبارياته

رياضة

كرة القدم

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي الممتاز

إرلينغ هالاند

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيتور روكي يتألق في بالميراس مسجلاً أرقاماً رائعة
اتهامُ إنفانتينو بخرقِ الحياد بعد حديثه عن ترامب

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيتور روكي يتألق في بالميراس مسجلاً أرقاماً رائعة
03:46

فيتور روكي يتألق في بالميراس مسجلاً أرقاماً رائعة

أعاد نادي بالميراس البرازيلي إلى الواجهة نجمه الواعد فيتور روكي

03:46

فيتور روكي يتألق في بالميراس مسجلاً أرقاماً رائعة

أعاد نادي بالميراس البرازيلي إلى الواجهة نجمه الواعد فيتور روكي

اتهامُ إنفانتينو بخرقِ الحياد بعد حديثه عن ترامب
03:42

اتهامُ إنفانتينو بخرقِ الحياد بعد حديثه عن ترامب

موجةُ انتقاداتٍ ضدّ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو

03:42

اتهامُ إنفانتينو بخرقِ الحياد بعد حديثه عن ترامب

موجةُ انتقاداتٍ ضدّ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو

فيديو - استقبال خرافي لميسي في حضور الرئيس ترامب
2025-11-07

فيديو - استقبال خرافي لميسي في حضور الرئيس ترامب

عُقد America Business Forum في مدينة ميامي

2025-11-07

فيديو - استقبال خرافي لميسي في حضور الرئيس ترامب

عُقد America Business Forum في مدينة ميامي

اخترنا لك
فيتور روكي يتألق في بالميراس مسجلاً أرقاماً رائعة
03:46
اتهامُ إنفانتينو بخرقِ الحياد بعد حديثه عن ترامب
03:42
فيديو - استقبال خرافي لميسي في حضور الرئيس ترامب
2025-11-07
هل تصدق؟ .. الأندية الإنجليزية تكتسح نظيرتها الاسبانية
2025-11-07

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025