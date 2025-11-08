إنجازات هالاند تتفوّق على عدد مبارياته

وصل إلى حاجزٍ جديد في مسيرته

في إنجازٍ لافت، وصل إلى حاجزٍ جديد في مسيرته، بعدما بات مجموع مساهماته التهديفية (أهداف + تمريرات حاسمة) يفوق عدد مبارياته الرسمية.

فقد رفع الدولي النرويجي رصيده إلى 394 مساهمة هجومية مقابل 393 مباراة، وتشير الأرقام إلى أنّ حصيلته الحالية تبلغ 330 هدفا و64 تمريرة حاسمة عبر الأندية والمنتخب، ليُسجِّل معدلا يفوق مساهمة واحدة في كل مباراة منذ بداية مسيرته الاحترافية.

ويأتي هذا الإنجاز بالتوازي مع انطلاقة قوية هذا الموسم مع في ، حيث سجّل 13 هدفا وقدّم تمريرة حاسمة خلال 10 مباريات في البريميرليغ 2025-2026، ليُكرِّس صدارته لقوائم التهديف في الموسم الجاري.

كما أنّ هالاند يملك 98 هدفا في 107 مباريات بالبريميرليغ منذ انتقاله إلى سيتي، ما يعكس استمرارية معدلاته الاستثنائية أمام المرمى.

وتُعزِّز هذه الأرقام المسار التصاعدي للاعب البالغ 25 عاما، الذي كان قد وصل إلى الهدف رقم 300 في مسيرته خلال حزيران - الماضي، قبل أن يواصل توسيع الفارق بين عدد مساهماته وعدد مبارياته خلال الخريف.

وبذلك، يُرسِّخ هالاند موقعه بين أكثر المهاجمين تأثيرا في الحديثة، مع حفاظه على نسق تهديفي مرتفع في مختلف البطولات مع النادي والمنتخب.





