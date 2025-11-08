فيتور روكي يتألق في بالميراس مسجلاً أرقاماً رائعة

أعاد نادي بالميراس البرازيلي إلى الواجهة نجمه الواعد روكي

أعاد نادي بالميراس البرازيلي إلى الواجهة، نجمه الواعد روكي، بعد تجربة أوروبية فاشلة في ، ثم معاراً الى .

وبحسب الإحصائيات الرسميّة، سجّل روكي حتى تاريخه في الموسم الجاري 13 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة، في الدوري البرازيلي.

وأشار تقريرٌ صحفي إلى أنّه في جميع البطولات وصل إلى أرقام أعلى، حيث ذكرت تقارير أنه سجل 17 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة خلال 49 مباراة مع الفريق.

وجاءت عودته إلى بالميراس في شباط - فبراير 2025، ما شكّل بداية فصل جديد في مسيرته، فالرقم المالي للتعاقد جعل منه أحد أغلى الصفقات في البرازيلية، وهو ما رفع التوقعات عليه.

ومع ذلك، فإن الأداء المتواصل العالي الجودة، مثل تحقيقه "هاتريك" في مرمى انترناسيونال، جعله يقدم ردّا عمليا على تلك التوقعات.

ويُعدّ روكي أحد أبرز الأسماء في قائِمة هدّافي في ، ومُرشّحًا لتمثيل ، ويبقى التحدّي الأكبر هو الحفاظ على مستوى الأداء، وتحويل الوتيرة الحالية إلى استمرارية حقيقية.





